"Kuchenne rewolucje" niezmiennie już od lat cieszą się popularnością wśród polskich widzów, co pozwala stacji TVN realizować kolejne sezony. Magda Gessler znów więc wyruszyła w najróżniejsze zakątki naszego kraju, by nieść pomoc restauratorom. Na start zawitała w Warszawie. Jak przebiegła rewolucja?

Magda Gessler przeprowadziła "Kuchenne rewolucje" w Warszawie

Wystartował najnowszy sezon "Kuchennych rewolucji", na co wielu Polaków niecierpliwie czekało. Magda Gessler to niekwestionowana królowa wśród restauratorów, a jej charyzma i bezpośredniość są doceniane przed odbiorców. Celebrytka za każdym razem dokłada wszelkich starań, by wspomóc bohaterów swoich rewolucji i poprawić jakość ich lokali.

Magda Gessler VIPHOTO/East News

W pierwszym odcinku nowego sezonu udała się do Warszawy do pizzerii "Piccownia", prowadzonej przez dwóch przyjaciół – Pawła i Radka. Jeszcze zanim Magda Gessler spróbowała czegokolwiek, wyraziła swoje niezadowolenie, nazywając lokal "czarną dziurą". Pierwsze danie również jej nie zachwyciło, a każde kolejne przedłużało złą passę.

Bardzo bogate pizze, dużo rzeczy, ale nie na tym polega sekret. Szynka ratuje słoność. Bardzo cienkie ciasto... Pizza jest prawie pizzą, ale nie jest pizzą taką, po którą sięga się z ogromnym apetytem - stwierdziła.

W końcu więc Magda Gessler zakasała rękawy i zabrała się do rewolucji, zaczynając od zmiany nazwy restauracji na "Ragazzi Da Mangiare". Odmieniono nie tylko wnętrze, ale oczywiście i smak potraw. Gdy po miesiącu restauratorka wróciła do tego miejsca, sama nie mogła wyjść z podziwu. Wszystkie wdrożone przez nią zmiany okazały się strzałem w dziesiątkę, a serwowane dania zachwycały. Jak natomiast rewolucję ocenili widzowie?

kadr z "Kuchennych rewolucji"

Nie da się ukryć, że cięty język i niektóre zachowania Magdy Gessler, jak chociażby rzucanie talerzami i krzyki, nierzadko budzą spore poruszenie. Tym razem odbiorcy są jednak zachwyceni odcinkiem, czemu upust dali w komentarzach.

Dawno takiego pozytywnego odcinka nie było

Super

Mega pozytywny odcinek. Super się ogląda młodych ambitnych ludzi, którzy chcą osiągnąć sukces

Fajni Chłopcy , świetny odcinek Rewolucji, Pani Magda w formie, powodzenia i gratulacje

Restauracja pod nową nazwą "Ragazzi Da Mangiare" mieści się w Warszawie na ulicy Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.

