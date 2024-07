Mole w szafie to nie tylko latające ćmy, ale i groźne, żarłoczne larwy, które łatwo przeoczyć. Mól ubraniowy nie znosi zapachu mydła, lawendy, mięty, aromatycznych przypraw kuchennych. Wyłóż półki szaf gazetami i rozłóż na ubraniach i w kieszeniach kasztany oraz suszone plasterki cytryny.

Życie mola może trwać aż 300 dni. Atakuje nie tylko ubrania, ale i dywany, obicia mebli, abażury, kapcie, ręczniki.

Jak wyglądają i skąd się biorą mole w szafie

Mole ubraniowe mogą przyciągać porozwieszane w mieszkaniu lepy na muchy. Najbardziej niebezpieczne i żarłoczne nie są ćmy, a prawie niezauważalne, pełzające larwy moli. To one odpowiadają za największe szkody widoczne na odzieży. Najczęściej rozprzestrzeniają się, dostając się do mieszkań przez klatkę schodową, okno, szyb wentylacyjny. Jeśli są tępione w jednym mieszkaniu, często bardzo szybko przenoszą się do sąsiednich. Mole ubraniowe są nieco smuklejsze niż spożywcze, mniejsze, w kolorach złoto-srebrnych.

Jak wytępić mole – niezawodne sposoby

Mól ubraniowy żyje w ciepłych, ciemnych, zacienionych miejscach. Jeśli już pojawił się w twoim domu, to trzeba go jak najszybciej zwalczyć. Oto niezawodne sposoby na walkę z larwami i ćmami moli – krok po kroku:

Wyjmij całą odzież z szaf i półek.

Umyj dokładnie półki i zakamarki szaf wilgotną ściereczką z płynem do naczyń, a następnie wodą z octem i środkiem do mycia drewna. Myj szafki regularnie co kilka tygodni.

Wysokie i niskie temperatury niszczą jaja moli. Wynieś wszystkie ubrania, pościel, zasłony (po ich uprzednim wytrzepaniu) na mróz lub silne słońce i pozostaw tam na kilka godzin. Ciemne materiały potrzebują mniej czasu na dworze niż jasne.

Wyłóż półki gazetami – szkodniki nie znoszą zapachu farby drukarskiej.

Mole przyciągają produkty pochodzenia zwierzęcego : futra, kożuchy, skóry, wełna, puch. Takie ubrania przechowuj w pokrowcach.

Ubrania wieszaj w szafie dość luźno.

Wietrz szafy dość często przez cały rok.

Mole żywią się resztkami jedzenia, napojów, potem, które wyczuwają na odzieży. Pierz ubrania jak najczęściej i po założeniu nie wieszaj ich ponownie do szafy.

Pomiędzy ubrania, w których obecnie nie chodzisz, powkładaj aromatyczne przyprawy: liście laurowe, ziarna ziela angielskiego bądź goździki w małym, płóciennym woreczku.

Odstraszająco zadziała również woreczek z miętą, macierzanką, szałwią, lawendą, igłami sosnowymi.

Mole nie lubią zapachu cytryny – porozkładaj w szafach kawałki trawy cytrynowej , otartą skórkę lub podsuszone plasterki cytryny.

Mało znanym sposobem na uciążliwe mole są kasztany. Zebrane podczas spaceru owoce ułóż na półkach z odzieżą i powkładaj do kieszeni wiszących ubrań.

Jedna ze starszych i skutecznych metod na larwy moli to pocięta na kawałki kostka zwykłego mydła porozkładana w zakamarkach szafy.