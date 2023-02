Dziś wieczorem, w czwartek 18 listopada, TVN emituje wyjątkowy odcinek "Kuchennych rewolucji". Magda Gessler zadedykowała go pani Marzennie, która zmarła przed emisją programu ze swoim udziałem. Prowadząca hit TVN w pięknych słowach pożegnała szefową kuchni i poprosiła fanów, żeby właśnie dla niej obejrzeli najnowsze "Kuchenne rewolucje". Zobaczcie, co dokładnie napisała Magda Gessler! Magda Gessler żegna bohaterkę "Kuchennych rewolucji" W najnowszym odcinku "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler odwiedziła Gorzów Wielkopolski i przeprowadziła rewolucje w Barze Agata. Niestety, okazuje się, że szefowa kuchni nie doczekała emisji programu ze swoim udziałem. Pani Marzenna zmarła po nagraniach kulinarnego show. Dziś, przed emisją "Kuchennych rewolucji" Magda Gessler wspomina panią Marzennę i zwraca się z prośbą do swoich fanów. Zobacz także: "Kuchenne rewolucje". Restauracja o współpracy z Magdą Gessler: "Było to trudne doświadczenie" Magda Gessler opublikowała zdjęcie z panią Marzenną i wspomina, jak ją poznała. Kochani…dziś Kuchenne Rewolucje dla mnie szczególne. W mojej głowie to żywy obraz - z jednej strony łagodny…mieszanka talentu wrażliwości i dobra, a z drugiej aż pali pokazując zachłanność i postrzeganie świata przez pryzmat władzy. W Gorzowie Wielkopolskim spotkałam nadzwyczajną osobę Marzennę.. dobrą, skromną i z wielkim talentem!! Ale pod nadzorem :((( Niedocenioną, nieopłacaną.. Ptak zamknięty w klatce który nie może rozwijać skrzydeł - napisała Magda Gessler. Prowadząca "Kuchenne rewolucje" poprosiła fanów, żeby dla pani Marzenny obejrzeli nowy odcinek programu. W Gorzowie wydarzyło się wiele cudów, ale też smutków......