W minionym odcinku widzowie śledzili przemianę mobilnej restauracji "Via Piada" w "Kiełbaskownię", którą prowadziła 24-letnia Natalia. Po premierze odcinka internauci zaczęli szukać restauracji i okazało się, że ta zniknęła razem ze swoją właścicielką. Sama Magda Gessler zaangażowała się w sprawę i zaczęła szukać młodej kobiety. Pod wpisem restauratorki pojawiło się mnóstwo komentarzy od zmartwionych internautów.

Fani martwią się o Natalię z "Kuchennych rewolucji"

Od 2010 roku Magda Gessler przemierza Polskę, by pomóc upadającym restauracjom, które zgłosiły się do programu "Kuchenne Rewolucje". Przez ponad dekadę restauratorka ocaliła niemal kilkadziesiąt restauracji, choć bywały również i te, którym nie udało się pomóc. Od 5 września ruszył nowy sezon "Kuchennych Rewolucji" , na który widzowie czekali z niecierpliwością. W drugim odcinku Magda Gessler udała się do Krakowa, gdzie po raz pierwszy przeprowadziła rewolucję w mobilnej restauracji "Via Piada", która serwowała kuchnię włoską. Właścicielką gastronomii była 24-letnia Natalia, która na początku była sceptycznie nastawiona do pomysłu Magdy Gessler o przekształceniu jej biznesu w smażalnię mięsa, a dokładniej w "Kiełbaskownię". Rewolucja zakończyła się jednak pomyślnie, a po powrocie restauratorka była zachwycona daniami.

Po premierze odcinka widzowie zaczęli wyszukiwać restaurację Natalii i wyszło na jaw, że "Kiełbaskownia" przestała istnieć, a jej właścicielka zniknęła. Magda Gessler napisała pilny apel na Instagramie, w którym oznajmiła, że nie może skontaktować się z 24-latką i poprosiła internautów o pomoc. Restauratorka czeka na prywatne wiadomości od kogokolwiek, kto ma jakiekolwiek informacje dotyczące młodej kobiety.

Rzadko bohaterowie znikają bez śladu. Był sukces, pełno, pysznie. Wiecie, co się dzieje z Natalią? Dziwna historia prawie obłędnego sukcesu! Gotowała sama, nie chciała niczyjej pomocy... tego dowiedziałam się niedawno. Piszcie do mnie - zwróciła się do fanów Magda Gessler.

Internauci bardzo przejęli się zniknięciem "Kiełbaskowni" i jej właścicielki. Wielu z nich miało nadzieję odwiedzić restaurację mobilną w Krakowie i są ciekawi, dlaczego właścicielka podjęła decyzję o jej zamknięciu. Jednak najważniejsze pytanie brzmi: co się stało z Natalią?

Szkoda, bo wydawało się, że to miejsce jest skazane na sukces. Sama miałam ochotę odwiedzić to miejsce na mapie Krakowa... niestety już nie uda mi się to. Szkoda, dziewczyna ma talent, ale 0 wiary w siebie

Szkoda tego miejsca. Mogła być naprawdę SUPER miejscówką …Powodzenia na przyszłość

Czekałam na ten odcinek. Natalko brakuje mi Ciebie, lubiliśmy Twoje piady — piszą internauci.

W nowym sezonie "Kuchennych Rewolucji" mogliśmy również śledzić przemianę pizzerii "Piccownia" w Warszawie. Gdy Magda Gessler wróciła ponownie do restauracji była pod wielkim wrażeniem, ponieważ wszystkie wdrożone przez nią zmiany wyszły temu miejscu na dobre.

A wy oglądacie nowy sezon "Kuchennych Rewolucji"?

