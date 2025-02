Właścicielkę suwalskiej restauracji Wilniuk, Tatianę oraz jej siostrę, Inez poznaliśmy w 12. odcinku 28. sezonu „Kuchennych rewolucji”. To właśnie 18-letnia kelnerka serwowała dania Magdzie Gessler, która przyjechała pomóc rozwinąć dziewczynom biznes. Choć nie każdy lokal zdaje egzamin znanej restauratorki, rodzina prowadząca Wilniuk mogła na koniec świętować sukces. Niestety trudno mówić o szczęśliwym zakończeniu. Wkrótce okazało się, że nastoletnia Inez zmaga się z chorobą nowotworową. Dziewczyna założyła zbiórkę na leczenie i opisała swoją poruszającą historię. Jest już po operacji, ale konieczna jest chemioterapia. Rak okazał się złośliwy.

W swojej opowieści Inez podkreśliła, że jest zwykłą nastolatką, która prowadziła normalne życie. Spotykała się ze znajomymi, po szkole trenowała siatkówkę, a w weekendy wspierała siostrę w prowadzeniu restauracji Wilniuk. Właścicielka knajpy, Tatiana także nie miała łatwo. Kobieta straciła partnera w wypadku. Dziewczynom pomagała mama, Agnieszka.

Byłam zwykłą nastolatką, lubiłam wyjścia ze znajomymi, chodziłam do szkoły, trenowałam siatkówkę, a w wolne dni pracowałam. Praca jest dla mnie bardzo ważna, ze względu na to, że bardzo lubię być kelnerką i sprawia mi to przyjemność. Dni spędzałam aktywnie, ponieważ nie lubię stać w miejscu, a ograniczenia były dla mnie nierealne. Jednak pewnego dnia wszystko się zmieniło…

– czytamy.