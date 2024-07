Spadek libido, czyli ochoty na seks, może wynikać z przyczyn związanych z funkcjonowaniem związku, np. nieporozumieniami i problemami z wyrażaniem przez partnerów swoich potrzeb związanych z seksem. Czasem jego przyczyną bywa pojawienie się dziecka, które zaczyna całkowicie absorbować rodziców. Niekiedy jednak jego przyczyny są inne. Spadek popędu seksualnego zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet może być wywołany chociażby przez przemęczenie i stres.

Stres i zmęczenie a spadek libido

Brak ochoty na seks może wynikać z przepracowania i stresu. Osoby, które wracają do domu po całym dniu pracy, w której były narażone na stres, mogą potrzebować przede wszystkim snu. Długotrwała praca w warunkach powodujących stres, nie chodzi tu tylko o wymagania związane z zadaniami w pracy, ale też np. bycie narażonym na hałas, mogą być przyczyną unikania seksu. Jeśli czujesz, że właśnie przemęczenie może być przyczyną braku seksu w twoim związku, postaraj się o lepszą jakość wypoczynku po pracy. Jeśli pracujesz przy komputerze, po pracy nie siadaj do niego ponownie, lepiej wybierz się na długi spacer. Nie pij alkoholu, żeby się zrelaksować. Choć może ułatwić ci zasypianie, to sen po alkoholu nie jest tak regenerujący. Ponadto alkohol może osłabiać ochotę na seks i wrażliwość ciała.

Poczucie własnej nieatrakcyjności fizycznej a spadek libido

Mniejsza ochota na seks może wynikać z poczucia, że nie jest się wystarczająco atrakcyjnym. Zbędne fałdki, cellulit, rozstępy, skóra wisząca w miejscach, w których były mięśnie. Kiedy patrzy się na to wszystko w lustrze, ostatnią myślą, jaka może przyjść do głowy, jest myśl o seksie. Jeśli zmagasz się z poczuciem niedostatecznej atrakcyjności fizycznej, możesz wypróbować przezwyciężyć je przynajmniej dwa sposoby. Po pierwsze zastanów się, czy nie jesteś dla siebie zbyt surowy. Może to, co uważasz za swoją wadę, dla partnera jest kompletnie nieistotne, możliwe, że nawet tego nie zauważył. Jeśli jednak mankamenty wyglądu utrudniają ci rozluźnienie się w sypialni, możesz spróbować jakoś je ukryć, np. zapewniając w pomieszczeniu ciepłe, ale niezbyt jasne, oświetlenie. Drugim sposobem jest poprawienie tego, co przeszkadza ci w twoim wyglądzie. Czasem wystarczy zrezygnować z niezdrowej żywności i zacząć regularnie ćwiczyć, żeby stracić kilka nadmiarowych kilogramów, ujędrnić ciało, sprawić, że cellulit stanie się mniej widoczny.

Choroby i przyjmowanie leków a spadek libido

Spadek libido może też być objawem towarzyszącym pewnym chorobom. Do chorób takich należą:

depresja,

niedoczynność tarczycy,

miażdżyca,

cukrzyca,

nadciśnienie,

uzależnienie od alkoholu i narkotyków.

Skutkiem ubocznym stosowania pewnych leków może być spadek libido. Ochota na seks zmniejsza się lub znika u osób, które stosują:

tabletki antykoncepcyjne,

środki antydepresyjne oraz tabletki stosowane w leczeniu padaczki i choroby afektywnej-dwubiegunowej,

leki przeciwhistaminowe, stosowane w leczeniu alergii,

beta-blokery, stosowane w leczeniu chorób układu krążenia.

Libido wraca najczęściej po pomyślnym zakończeniu terapii. W przypadku chorób przewlekłych, w których leczenie koncentruje się przede wszystkim na leczeniu objawów, sytuacja wygląda trochę inaczej. Często długotrwałe przyjmowanie leków obniża popęd seksualny. W niektórych przypadkach jednak po ustabilizowaniu objawów, znów się pojawia, choć najczęściej nie tak silny jak przedtem. Nie musi to wcale oznaczać pogorszenia jakości życia seksualnego. Warto wtedy więcej czasu poświęcić grze wstępnej, lepiej poznać potrzeby partnera, wypróbować nowe techniki.