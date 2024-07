Duże napięcie i stres może utrudnić osiągnięcie erekcji, tym bardziej jeśli mężczyzna bardzo przejmuje się, jak wypadnie i czy zadowoli partnerkę. Problem z erekcją mają też ci panowie, którzy prowadzą niehigieniczny tryb życia – mało ruchu, używki, niezdrowe jedzenie.

Męska sylwetka może łączyć się z… problemami z męskością. Stosowane przez ćwiczących na siłowni anaboliki mogą zaburzać erekcję. Wzwód jest trudny do osiągnięcia również wówczas, gdy w organizmie jest zbyt mało testosteronu.

Problem z erekcją jako następstwo stresu

Im bardziej mężczyzna zestresowany, tym trudniej jest mu osiągnąć wzwód. Przeważnie poważny problem z erekcją mają panowie, którzy duży stres przeżywają ciągle, np. w powodu pracy czy jej braku. Zdarza się to też młodym mężczyznom, którzy mocno przejmują się tym, jak wypadną podczas zbliżenia z nową (a najczęściej z pierwszą) partnerką. Napięcie i „zajęta” głowa uniemożliwiają erekcję czy jej utrzymanie.

Niezdrowe jedzenie i brak ruchu powodują problemy z erekcją

Dostarczanie organizmowi zbyt dużej ilości tłuszczów i węglowodanów i przy tym brak aktywności fizycznej może prowadzić do otyłości, braku kondycji i wielu chorób. Może być również przyczyną problemu z erekcją. Brak kondycji także powoduje, że mężczyzna nie sprawdza się w łóżku.

Używki a problem z erekcją

Alkohol i papierosy są bardzo częstą przyczyną problemów z erekcją. Wypalanie paczki papierosów dziennie zaburza pracę organizmu, w tym gospodarkę hormonalną, prowadzi do chorób krążenia, uszkadza nasienie, a także prowadzi do impotencji. Alkohol działa bardzo podobnie. Pity często powoduje zmiany w ilości wytwarzanych hormonów, a także negatywnie wpływa na pracę układów naczyniowego i nerwowego. Wówczas wzwód osiągnąć jest bardzo trudno, podobnie jak go utrzymać.

Złe działanie układu krążenia wywołuje problemy z erekcją

Jeśli krew nie może swobodnie krążyć w organizmie, nie zasili także penisa. Problemy z erekcją są częste wśród mężczyzn z miażdżycą, nawet w jej wczesnym stadium. Naczynia krwionośne nie są w pełni drożne i krew nie może być dystrybuowana optymalnie. Powstawaniu miażdżycy sprzyja nieprawidłowa dieta i brak ruchu.

Problem z erekcją przez hormony

Za popęd płciowy odpowiada testosteron, dlatego gdy go brakuje, mogą pojawić się problemy ze wzwodem. Produkcja testosteronu po 30. roku życia zaczyna maleć, dlatego z czasem może zmniejszyć się również libido. Za brak wzwodu albo niemożność jego utrzymania jest odpowiedzialna także prolaktyna. W tym wypadku problem z erekcją może dotknąć mężczyznę w każdym wieku.

Sterydy anaboliczne mogą skutkować problemami z erekcją

Problem z erekcją pojawia się nie podczas brania sterydów anabolicznych, a po ich odstawieniu. Podczas przyjmowania tych hormonów organizm dostawał duże dawki testosteronu, więc „oduczył” się jego wytwarzania. Niedobór testosteronu powoduje natomiast kłopoty z osiągnięciem i utrzymaniem wzwodu.