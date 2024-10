Emma Heming-Willis, żona Bruce’a Willisa, ujawnia szczegóły dotyczące ich codziennego życia z demencją czołowo-skroniową, na którą cierpi aktor. Dla rodziny jest to wyzwanie, wymagające szczerości i specjalistycznego wsparcia, szczególnie dla ich dzieci, które muszą zmierzyć się z trudną sytuacją zdrowotną ojca. Heming-Willis w rozmowie z magazynem „Town & Country” podkreśla znaczenie otwartego podejścia, by jak najlepiej przygotować rodzinę na przyszłość.

Żona Bruce'a Willisa zdradziła, jak rodzina radzi sobie z chorobą aktora

Demencja czołowo-skroniowa to choroba neurodegeneracyjna, która wpływa na zdolności komunikacyjne, pamięć i zachowanie chorego. U Bruce’a Willisa schorzenie postępuje, co powoduje coraz większe trudności w porozumiewaniu się i codziennym funkcjonowaniu. Emma Heming-Willis przyznaje, że w tej sytuacji niezbędne jest odpowiednie podejście zarówno ze strony jej samej, jak i całej rodziny, by utrzymać ich wspólne życie na odpowiednim poziomie.

Jego choroba jest błędnie diagnozowana, przeoczana i źle zrozumiana, więc ostateczne postawienie diagnozy było kluczowe, abym mogła dowiedzieć się, czym jest otępienie czołowo-skroniowe i móc edukować nasze dzieci – powiedziała w wywiadzie dla „Town & Country”.

Według Heming-Willis, kluczowym elementem w tej trudnej sytuacji jest szczerość wobec dzieci. Choć jest to niełatwe, Emma otwarcie rozmawia z nimi o stanie zdrowia Bruce’a, starając się wyjaśniać im, na czym polega demencja. Dzięki temu, dzieci są lepiej przygotowane na zmiany, jakie ta choroba przynosi w ich życie rodzinne. Wsparcie specjalistów pozwala całej rodzinie poradzić sobie emocjonalnie i psychicznie w tym trudnym okresie.

Od naszego terapeuty nauczyłam się, że jeśli dzieci zadają pytania, są gotowe poznać odpowiedź. Gdybyśmy widzieli, że Bruce ma problemy, porozmawiałbym o tym z dziećmi, aby mogły zrozumieć, ale ta choroba jest przewlekła, postępująca i śmiertelna, nie ma lekarstwa – wyjaśniła.

Nigdy nie próbowałam niczego im osładzać. Dorastali, a Bruce z biegiem lat podupadał na zdrowiu. Nie próbuję ich przed tym chronić – dodała na koniec.

Emma Heming-Willis, obok opieki nad mężem, podejmuje także działania mające na celu zapewnienie dzieciom i sobie odpowiedniego wsparcia. Regularne konsultacje z psychologami i specjalistami od zdrowia psychicznego pomagają im zrozumieć, jak demencja czołowo-skroniowa wpływa na Bruce’a i jak na nią reagować. Emma podkreśla, że specjalistyczna pomoc stanowi dla nich fundament w radzeniu sobie z chorobą i pozwala lepiej zrozumieć dynamikę rodziny. Niedawno także córka Bruce'a Willisa opowiedziała o chorobie ojca.

W marcu 2022 roku rodzina Bruce’a Willisa poinformowała za pośrednictwem mediów, że aktor kończy karierę w związku ze złym stanem zdrowia. Cierpiący na demencję gwiazdor filmów sensacyjnych w ostatnim czasie przestawał rozróżniać to, co dzieje się na planie filmowym, od rzeczywistości. Skutki demencji spowodowały, że ikona Hollywood miała coraz większe problemy z zapamiętywaniem scenariusza, a nawet mówieniem.

Słabnąca forma Willisa początkowo nie była kojarzona z chorobą. Aktor pod koniec kariery był regularnie nominowany do Złotych Malin, czyli statuetek przyznawanych za najgorsze występy. Doczekał się nawet własnej kategorii: Najgorszy film z Bruce’em Willisem. Gdy okazało się, że artysta choruje, organizatorzy wycofali nominacje.

