Tabletki antykoncepcyjne uważane są za najskuteczniejszą metodę zapobiegania ciąży. Jednak już sam rzut oka na ulotkę wystarczy, żeby nabrać obaw, czy stosowanie ich jest bezpieczne. Tabletki antykoncepcyjne stanowią bowiem poważną ingerencję w sposób funkcjonowania układu hormonalnego. Przeanalizujmy zatem zalety i wady tabletek antykoncepcyjnych.krążki antykoncepcyjne

Reklama

Zalety tabletek antykoncepcyjnych

Zacznijmy od zalet, bo to one z pewnością sprawiły, że zainteresowałaś się tą metodą antykoncepcji. Najważniejszą z nich jest wysoka skuteczność. Jeśli tabletki przyjmowane są regularnie, to ryzyko zajścia w ciążę jest znikome. Wiele kobiet zażywających tabletki zauważa u siebie wyraźną poprawę wyglądu cery i włosów. Pigułki antykoncepcyjne regulują też cykl, co może mieć znaczenie dla kobiet, których cykle są zbyt długie lub u których krwawienie pojawia się nieregularnie.

Wady tabletek antykoncepcyjnych

Niestety antykoncepcja hormonalna ma też swoje ciemne strony. Przede wszystkim jej skuteczność zależy od tego, czy tabletki są przyjmowane regularnie. Codziennie rano musisz więc przyjmować tabletkę, a jeśli przynajmniej raz o tym zapomnisz, będziesz musiała do końca cyklu dodatkowo zabezpieczać się przed ciążą. Po drugie dawka hormonów, którą będziesz dostarczała sobie regularnie, może poważnie odbić się na twoim zdrowiu.

Do najczęściej wymienianych zagrożeń należą:

Zobacz także

spadek libido,

przybieranie na wadze,

zaburzenia nastroju,

zakrzepica żył.

Tabletek nie powinny przyjmować kobiety, które mają

cukrzycę,

nadwagę,

nadciśnienie,

problemy z układem krążenia,

wątrobą,

nerkami.

Jeśli zamierzasz zacząć brać tabletki antykoncepcyjne, powinnaś też rzucić palenie i ograniczyć alkohol, ponieważ połączenie pigułek i alkoholu bardzo obciąża wątrobę. Musisz też uważać, jeśli przyjmujesz antybiotyki, bo mogą one osłabiać działanie tabletek.

Wszelkie obawy związane ze stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych powinnaś konsultować z lekarzem ginekologiem. Jeśli zdecydujesz się na antykoncepcję hormonalną, to obserwuj swój organizm i badaj się regularnie. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko groźnych skutków ubocznych.

Zobacz także: krążki antykoncepcyjne

Reklama