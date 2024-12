Budda przerwał milczenie po wyjściu na wolność. Jego słowa mówią same za siebie!

Minęły zaledwie cztery dni odkąd Kamil L. i jego partnerka Aleksandra K. opuścili areszt. Para początkowo miała wyjść na wolność 11 stycznia 2025 roku, jednak niespodziewanie, zakochani opuścili areszt znacznie wcześniej. Wobec nich zastosowano wolnościowe środki w postaci poręczenia majątkowego. W przypadku mężczyzny kwota wyniosła aż 2 mln złotych, natomiast jego ukochana musiała zapłacić milion. Budda już zdążył uaktywnić się w sieci i zostawił fanom aż dwie wiadomości!

Cała afera z zatrzymaniem jednego z najpopularniejszych youtuberów w Polsce miała początek 14 października bieżącego roku. To właśnie tego dnia, dzień po organizacji jednej z loterii internetowych, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w jednym z hoteli w Warszawie Buddę i jego ukochaną Grażynkę. Początkowo nikt nie wiedział, o co chodzi, jednak szybko wyszło na jaw, że zakochani wraz z ośmioma innymi osobami są podejrzani o poważne przestępstwa:

Para została tymczasowo aresztowana i miała wyjść na wolność dopiero 11 stycznia, jednak dla wielu ta decyzja była niezrozumiała. Szczególnie dla fanów youtubera, którzy chcąc okazać Buddzie wsparcie, zaczęli pod aresztem organizować protesty. Nic nie wskazywało jednak na to, że prokuratura zmieni zdanie dlatego ogromnym szokiem było to, że dzień przed wigilią, okazało się, że Budda i Grażynka opuścili areszt. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetu" prawnik influencera Krzysztof Tumielewicz wyjaśnił, że "prokuratura uznała, że na tym etapie postępowania areszt nie jest już bezwzględnie konieczny dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania" i mogli wyjść wolność za poręczeniem majątkowym.

Mamy do czynienia z bardzo młodymi, nigdy niekaranymi ludźmi, którzy zostali zatrzymani i trafili do aresztu śledczego na ponad dwa miesiące. Myślę, że prokuratura w tym czasie miała wystarczająco dużo czasu, żeby zebrać i zabezpieczyć w niezbędnym zakresie materiał dowodowy i uznać, że ten areszt nie jest bezwzględnie konieczny dla dalszego zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania względem tych podejrzanych

Tumielewicz zdradził również, że "Kamil L. bardzo się ucieszył, że będzie mógł spędzić święta z rodziną. W szczególności ucieszył się z tego, że areszt również opuszcza jego partnerka, pani Aleksandra, bo tym był najbardziej przejęty".

Ma zamiar spędzić święta w rodzinnym gronie. Po prostu odpocząć i wrócić do swojej internetowej działalności, bo z tego go znamy. Na tym zbudował swój wizerunek jako twórca internetowy. A kwestia jakby tych loterii, no to jest zupełnie odrębny temat, gdzie tak naprawdę tylko i wyłącznie służył wizerunkiem swojej osoby

