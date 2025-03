Klaudia, jedna z uczestniczek programu „Kanapowcy”, szturmem zdobyła serca widzów. Fani nie mają wątpliwości – to najpiękniejsza uczestniczka w historii show! Jej autentyczność, urok i pewność siebie sprawiają, że nie sposób przejść obok niej obojętnie. Sama Klaudia podzieliła się swoimi emocjami w mediach społecznościowych. Jak znalazła się w programie?

Kim jest Klaudia z "Kanapowców"?

Klaudia Marchewka to uczestniczka piątej edycji "Kanapowców", w której to przedstawiciele generacji Z zostali bohaterami sezonu. 22-latka pracuje w studiu tatuażu jako managerka, na co dzień mieszka w Warszawie. Jest też aktywna na Instagramie, gdzie możemy dostrzec, że chętnie bierze udział w sesjach zdjęciowych. Choć wydaje się pewna siebie, walczy z wieloma kompleksami. Zmaga się z I stopniem otyłości, ważąc 93, 5 kg.

Klaudia z „Kanapowców” zachwyca widzów i dzieli się swoimi przemyśleniami

Na oficjalnym profilu Klaudii na Instagramie pojawił się post, w którym uczestniczka podzieliła się swoimi emocjami związanymi z udziałem w programie. Zdradziła, że zgłoszenie się do programu nie było dla niej łatwą decyzją, ale uznała, że to najlepsza forma pomocy w jej sytuacji. Co ciekawe, to tak naprawdę nie ona wysłała zgłoszenie, a jej przyjaciółka.

Klaudia otwarcie mówi o swoich doświadczeniach i trudnościach, które skłoniły ją do udziału w „Kanapowcach”. Podkreśla, że mimo aktywności w internecie i tego, że zawsze czuła się komfortowo w świetle kamer, trudno jej było się przełamać i zawalczyć o lepszą wersję siebie.

Zgłoszenie się do programu nie było dla mnie łatwą decyzją. Nigdy nie wyobrażałam sobie siebie w takim miejscu – mimo że od lat działam w internecie i kamera nigdy mnie nie przerażała. Jednak brak kontroli nad dodawanymi treściami, kompleksy i stres sprawiały, że długo się wahałam. To moja przyjaciółka postanowiła zgłosić mnie do programu, uznając, że to najlepsza i najskuteczniejsza forma pomocy. I tak oto jestem tutaj!

Od pierwszego odcinka z udziałem Klaudii, widzowie dosłownie oszaleli na jej punkcie. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy wychwalających jej urodę, charyzmę i pozytywną energię. Odbiorcy niewątpliwie będą trzymać za nią kciuki.

Na czym polega program "Kanapowcy"?

„Kanapowcy” to program emitowany na antenie TTV, który skupia się na metamorfozach osób prowadzących siedzący tryb życia i zmagających się z nadwagą. Uczestnicy, często przyzwyczajeni do biernego spędzania czasu, podejmują wyzwanie, aby zmienić swoje nawyki, poprawić kondycję fizyczną oraz zdrowie psychiczne. Każdy z uczestników otrzymuje profesjonalne wsparcie w postaci: Trenera personalnego, który pomaga w stopniowym wdrażaniu aktywności fizycznej. Dietetyka, który układa zdrową i zbilansowaną dietę. Specjalistów od motywacji, którzy wspierają mentalnie i pomagają przełamywać bariery psychiczne.

Przez kilka tygodni bohaterowie show uczą się, jak zmienić swoje życie i zerwać z niezdrowymi nawykami.

