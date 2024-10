Dorota i Waldemar z "Rolnik szuka żony" doczekali się wspólnej córeczki. Dominika Marcelina wróciła już z ukochaną mamą do domu, a partnerka rolnika rozczula się nad tym, jakim ojcem jest Waldemar.

Dorota z "Rolnik szuka żony" wyszła już ze szpitala z córeczką. Kilka dni temu na świecie pojawiła się Dominika - pierwsze wspólne dziecko Doroty i Waldemara z "Rolnik szuka żony". Radosną nowinę ogłosiła produkcja programu, w którym się poznali. Teraz na profilu dumnej mamy pojawiło się urocze nagranie, na którym widać, jak Waldemar powitał Dorotę i córkę w domu.

Uczestniczka "Rolnik szuka żony nie ukrywa wzruszenia i pięknie napisała o tym, jaki jest Waldemar w roli ojca:

Najlepsze, co mnie w życiu spotkało, poznałam mężczyznę który miał takie same marzenia jak ja. Kiedy widzę przez te parę dni jak angażuje się, opiekuje się Dominisia jak patrzy na nią ,jak mówi do niej, jak przytula, przewija, całuję jej małe rączki to wiem, że nie mogłam wymarzyć sobie lepszego taty dla niej Dziękuję za to, że jesteś i za ten piękny dzień i niespodziankę

- napisała na Instagramie.