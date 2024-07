Niepełny wzwód to często skutek braku kontroli nad emocjami. Problem z erekcją często wynika z lęku przed niepowodzeniem albo nadmiernego podniecenia seksualnego.

Reklama

Diagnostyka i leczenie niepełnego wzwodu wymaga ustalenia i sprecyzowania kilku istotnych informacji – na temat wieku, chorób, stosowanych używek, kondycji fizycznej, jak również sytuacji osobistej mężczyzny borykającego się z tym problemem. Przede wszystkim należy wiedzieć, że jest to często zjawisko naturalnie postępujące wraz z wiekiem i możliwe do leczenia.

Niepełny wzwód – przyczyny

Kłopoty z erekcją dotyczą około 10% populacji mężczyzn w różnym wieku. Słaba erekcja u starszych mężczyzn może być spowodowana chorobami lub obniżeniem stężenia hormonów płciowych, do którego dochodzi wraz z wiekiem. Młodzi mężczyźni cierpią na problemy ze wzwodem najczęściej w wyniku problemów emocjonalnych. Wówczas niepełny wzwód pojawia się najczęściej tylko podczas pełnego stosunku, natomiast w innych sytuacjach (np. masturbacja czy seks oralny) nie ma żadnego problemu z uzyskaniem pełnego wzwodu.

Niepełny wzwód – jak to leczyć?

Zaburzenia erekcji nie muszą od razu oznaczać impotencji. Warto udać się do specjalisty, ponieważ większość problemów ze wzwodem może być z powodzeniem leczona, gdy zostanie właściwie zdiagnozowana. Często barierą nie do pokonania jest zwrócenie się o pomoc do lekarza, przez co problem narasta i w konsekwencji może doprowadzić do całkowitego braku erekcji. Wskutek tego każde zbliżenie seksualne będzie wiązało się z przeżywaniem silnego stresu, co może powodować kompleksy na punkcie sprawności seksualnej i spadek poczucia własnej wartości. Sposoby radzenia sobie z niepełną erekcją polegają przede wszystkim na usunięciu przyczyny. Jeżeli kłopoty te wynikają z osobistej sytuacji mężczyzny, problemów emocjonalnych itp. wówczas właściwym postępowaniem będzie wizyta u psychologa lub seksuologa.

Zobacz także

Ewentualnie zastosowanie technik relaksacyjnych, zmiana trybu życia, nawyków żywieniowych – jeżeli są nieprawidłowe, albo prowadzą np. do nadwagi – może być też pomocne w radzeniu sobie z problemami ze wzwodem. Jeżeli penis mięknie podczas stosunku, dobrze jest zmienić pozycję. Długotrwałe i intensywne pieszczoty oraz dłuższa gra wstępna powinny pomóc w niwelowaniu niepełnego wzwodu. Jest to bardzo delikatny problem, którego pogłębianie się może prowadzić do zaburzeń na tle emocjonalnym. Bardzo ważna jest postawa partnera seksualnego, to jak reaguje i czy jego zachowanie nie pogłębia i tak już silnego lęku przed kompromitacją. Partner musi być wyrozumiały i cierpliwy. Jeśli niepełna erekcja to skutek zaburzeń organicznych, wtedy niezbędna jest konsultacja lekarska i podjęcie odpowiedniego leczenia. Jeżeli niepełny wzwód, to wynik przewlekłej choroby, ważne jest podkreślenie tego faktu w procesie leczenia, aby nie dołączyły w tym przypadku problemy emocjonalne.

Farmakologiczne leczenie zaburzeń erekcji polega na podawaniu preparatów zawierających testosteron, inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (Viagra, Spedra) oraz apomorfiny. Leków tych nie powinno się stosować bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.