Poranny wzwód oznacza, że organizm funkcjonuje prawidłowo. Pojawia się w fazie snu REM, zwykle o tej samej porze. Jest wynikiem zwiększonego poziomu testosteronu.

Najczęściej występuje nad ranem – między godziną 4 a 8, zwykle o tej samej porze, choć nie jest to regułą. Znaczenie mają przy tym różnice indywidualne, styl życia lub regularność snu.

Przyczyny porannego wzwodu

U zdrowego mężczyzny podczas snu pojawia się seria kilku wzwodów, z których każdy z nich trwa około pół godziny. Mają związek z aktywnością mózgu – naukowcy odkryli, że występuje w czasie fazy snu nazywanej fazą REM (ang. Rapid Eye Movement), którą charakteryzuje nieregularny oddech, szybsza praca serca, wzmożona aktywność mózgu i marzenia senne. Istnieją teorie, według których poranna erekcja ma być niejako próbą generalną organizmu i sprawdzeniem, czy wszystko funkcjonuje prawidłowo.

Poranna erekcja jest normalną reakcją organizmu i nie powinna martwić, wręcz przeciwnie. Gdy brak porannego wzwodu utrzymuje się przez dłuższy czas, może to świadczyć o niskim poziomie testosteronu i dużym obciążeniu układu nerwowego. W przypadku wielomiesięcznej nieobecności tej reakcji, warto skonsultować się z lekarzem, by sprawdzić, czy nie jest to związane z poważniejszymi schorzeniami. W przypadku ogólnych problemów z erekcją lekarze często pytają o to, czy u mężczyzny występuje poranny mimowolny wzwód. W ten sposób mogą ocenić czy podłoże zaburzeń jest biologiczne, czy psychiczne.