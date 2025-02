We wtorkowy wieczór Teatr Telewizji zaprasza na wyjątkowe przedstawienie jednej z najsłynniejszych tragedii wszech czasów – „Romea i Julię” Williama Szekspira. Spektakl w reżyserii Jerzego Gruzy to klasyczna interpretacja dzieła, która pierwotnie miała swoją premierę 30 grudnia 1974 roku. Emisja odbędzie się 18 lutego o godzinie 20:00 na antenie TVP. Sprawdźcie, dlaczego warto obejrzeć tę sztukę i co jeszcze proponuje widzom TVP Kultura!

„Romeo i Julia” w Teatrze Telewizji – klasyka Szekspira w reżyserii Jerzego Gruzy

„Romeo i Julia” to dobrze znana opowieść o tragicznej miłości dwojga młodych ludzi, których uczucie zostaje wystawione na próbę przez odwieczny konflikt między ich rodzinami – Kapuletami i Montekimi. William Szekspir stworzył dramat, który na przestrzeni wieków doczekał się niezliczonych interpretacji i adaptacji teatralnych, filmowych oraz operowych.

W wersji Teatru Telewizji, Jerzy Gruza pozostaje wierny klasycznej narracji, podkreślając uniwersalny wymiar dzieła. Przenosząc widza w realia renesansowej Werony, spektakl zachwyca zarówno grą aktorską, jak i scenografią oddającą ducha epoki.

W rolach tytułowych zobaczymy wybitnych polskich aktorów: Bożenę Adamek jako Julię oraz Krzysztofa Kolbergera jako Romea. Oboje stworzyli na ekranie niezapomniane kreacje, pełne emocji i dramatyzmu. W obsadzie znaleźli się także:

Ryszarda Hanin jako niania Julii

jako niania Julii Henryk Borowski jako Ojciec Laurenty

jako Ojciec Laurenty Zbigniew Zapasiewicz jako Merkucjo

jako Merkucjo Marek Walczewski jako Tybalt

Każda z tych ról została zbudowana z ogromną dbałością o szczegóły, co sprawia, że spektakl zachwyca intensywnością emocji i autentycznością relacji między bohaterami.

Za oprawę wizualną spektaklu odpowiadał scenograf Andrzej Sadowski, który stworzył wciągającą przestrzeń oddającą klimat renesansowej Werony. Nastrojowa muzyka skomponowana przez Andrzeja Kurylewicza dodatkowo potęguje dramaturgię wydarzeń, podkreślając napięcie i romantyzm scen.

"Romeo i Julia" w Teatrze Telewizji w TVP Kultura

Teatr Telewizji przypomina ten wyjątkowy spektakl widzom już 18 lutego o godzinie 20:00 na antenie TVP. To doskonała okazja, by ponownie przeżyć jedną z najpiękniejszych historii miłosnych w historii literatury i teatru.

Dzięki klasycznej interpretacji, znakomitej obsadzie i mistrzowskiej realizacji, „Romeo i Julia” w reżyserii Jerzego Gruzy to spektakl, który pozostaje jednym z najbardziej cenionych w historii Teatru Telewizji. Warto poświęcić wieczór na tę wyjątkową podróż do świata Szekspira i dać się porwać magii ponadczasowej opowieści o miłości silniejszej niż śmierć.

Inne spektakle Teatru Telewizji. Co warto zobaczyć?

"Romeo i Julia" to prawdziwa klasyka, ale nie jest to jedyna propozycja Teatru Telewizji. Zaledwie dzień wcześniej, 17 lutego w TVP1 odbyła się premiera dramatu "Wizyta starszej pani". To dramat autorstwa Friedricha Dürrenmatta, stanowiący przenikliwe studium ludzkiej natury, ukazujące przewrotność, obłudę i chciwość. Akcja rozgrywa się w podupadającym miasteczku Güllen, które liczy na finansowe wsparcie od dawnej mieszkanki, miliarderki Klary Zachanassian. Kobieta zgadza się udzielić pomocy, stawiając jednak kontrowersyjny warunek: domaga się wymierzenia sprawiedliwości swojemu dawnemu kochankowi, Alfredowi Illowi, który niegdyś ją skrzywdził. Spektakl porusza kwestie moralności, wartości pieniądza oraz konsekwencji dawnych czynów.

Z kolei 25 lutego 2025 roku o godzinie 20:00 TVP Kultura premierowo pokaże sztukę "Lear" również na podstawie dramatu Szekspira. Przedstawienie to aktorski esej Andrzeja Seweryna, ukazujący historię szekspirowskiego bohatera w nietypowy sposób – od końca. Widzimy Leara po śmierci, słyszącego głosy córek i błazna, zmuszonego do ponownego przeżycia tragedii swojego życia oraz konfrontacji z własnym losem. Spektakl miał swoją sceniczną premierę 20 października 2022 roku w Teatrze Starym w Lublinie, zrealizowany z okazji dwusetlecia tej sceny.

