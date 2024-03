W ciągu ostatnich dni zamieszanie wokół zniknięcia księżnej Kate nabrało na sile. Żona następcy tronu trafiła do londyńskiego szpitala, w którym przeszła planowaną operację, o czym dowiedzieliśmy się 16 stycznia. Pałac poinformował, że po zabiegu czuje się dobrze, ale do swoich obowiązków wróci dopiero po Wielkanocy. Dziennikarze zwracają uwagę na fakt, że ukochana księcia Williama spędziła w klinice aż 13 nocy. Każdy dzień nieobecności Kate Middleton budził coraz większy niepokój opinii publicznej. Powstało już kilka teorii spiskowych na temat jej zniknięcia.

Od początku tygodnia brytyjskie media żyją nagraniem księżnej Kate, która wreszcie pokazała się po długiej nieobecności. Choć zakładano, że widok księcia Williama i jego żony w sklepie położonym niedaleko królewskiej posiadłości uspokoi opinię publiczną, tak się nie stało. Internauci zaczęli sugerować, że film pochodzi z okresu bożonarodzeniowego. Warto przypomnieć, że po raz ostatni Kate Middleton wystąpiła publicznie w grudniu ubiegłego roku. Niektórzy uważają, że na materiale wideo widzimy sobowtórkę.

Wreszcie głos zabrał Pałac Kensington. We wtorkowym programie BBC News przekazało krótkie oświadczenie biura prasowego royalsów, które skomentowało zamieszanie wokół nagrania z księżną Kate.

Brytyjska rodzina królewska mogła nie spodziewać się aż takiej burzy w mediach w związku z przerwą żony księcia Williama. Pojawiło się mnóstwo teorii spiskowych na temat zniknięcia księżnej Kate. Niektóre z nich brzmią absurdalnie. Plotkuje się nie tylko o czwartej ciąży, ale także operacji plastycznej. W tym gorącym okresie wróciły też spekulacje na temat rzekomego romansu następcy tronu i rozpadu małżeństwa.

Wygląda na to, że fani royalsów będą musieli poczekać na powrót Kate Middleton. Wiemy, że 42-latka przeszła operację jamy brzusznej. Pałac Buckingham zapewnia, że żona księcia Williama ma się dobrze i przechodzi rekonwalescencję. Plotki i teorie spiskowe mogą już działać na nerwy brytyjskiej rodzinie królewskiej.

Zobacz także

Zobacz także: Domniemana kochanka Williama się wygadała. Prawda wreszcie wyjdzie na jaw?