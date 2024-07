Problemy z trawieniem wiążą się z jedzeniem fast-foodów, słodyczy, ciężkostrawnego pokarmu i piciem gazowanych napojów. Brak owoców i warzyw niekorzystnie wpływa na układ pokarmowy i wywołuje ból brzucha, wymioty, nudności, ciągłe uczucie sytości, zgagę, odbijanie, a niekiedy nieświeży oddech. By poprawić trawienie należy zmienić jadłospis i dietę.

Owoce i warzywa przyspieszają trawienie

Najważniejszym elementem naszej diety powinny być owoce i warzywa, które mają wiele cennych składników, np. enzymy, które pomagają w szybszym trawieniu pokarmów. Oprócz tego są bardzo dobrym źródłem witamin, błonnika i składników mineralnych. Dlatego też zamiast słodyczy zjedz jabłko, banana, bądź gruszkę. Jagody, porzeczki, maliny, truskawki, cytryny i pomarańcze dostarczą organizmowi odpowiednie dawki witaminy C. Warzywa staraj się gotować je na parze i dodawać do różnych potraw. Warzywa mające spore ilości witaminy C to przede wszystkim warzywa kapustne (kapusta biała, świeża, kiszona, czerwona, kalafior i kalarepa), a także pomidory, papryka, natka pietruszki, czy szpinak. Cenne składniki mineralne mają też cebula, ogórki, seler, buraki, pory, czy pietruszka. Pamiętaj, że warzywa i owoce powinny być świeże, dobrze umyte i niemoczone w wodzie (namoczone tracą witaminę C). Obrane i pokrojone warzywa i owoce należy przechowywać w chłodnej temperaturze pod przykryciem, aby unikać powietrza i światła.

Picie wody reguluje trawienie

Woda wspomaga trawienie, dlatego też pij jej jak najwięcej. Najlepiej przed i po każdym posiłku, a oczyści organizm z toksyn i pomoże przy zaparciach.

Węglowodany i tłuszcze powodują problemy z trawieniem

Staraj się jeść jak najmniej węglowodanów i tłuszczy. Fast-foody są ciężkostrawne, co wiąże się z tym, że pozostają w żołądku dłużej.

Aktywność fizyczna wspomaga trawienie

Ćwiczenia spowodują, że przyspieszysz metabolizm. Dlatego staraj się po każdym posiłku kilkanaście minut odpocząć, a następnie wykonać ćwiczenie, np. pajacyki, czy skrętoskłony. Leżąc i odpoczywając na łóżku popełniasz błąd, ponieważ metabolizm nie pracuje wtedy tak jak należy.

Nie spiesz się z jedzeniem

Staraj się żuć i przegryzać dokładnie. Nigdy nie spiesz się, ponieważ proces trawienny rozpoczyna się już w jamie ustnej. Ślina rozbija węglowodany i tłuszcze na prostsze związki, a zęby rozdrabniają pokarm, by mógł się lepiej strawić w żołądku.