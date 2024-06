Roksana z "Rolnik szuka żony" może liczyć na ogromne wsparcie ze strony innych uczestniczek randkowego hitu Telewizji Polskiej oraz swoich obserwatorek. To, co im przekazała mocno ich zaskoczyło, a Sara z 10. edycji "Rolnika" przekazuje wsparcie i pisze:

Ważne zmiany w życiu kolejnej uczestniczki programu "Rolnik szuka żony"! Tym razem chodzi o Roksanę z 8. edycji, która była kandydatką Stanisława. Rok temu została mamą, a już niebawem ma się odbyć jej ślub. Tymczasem Roksana z "Rolnika" przekazała zaskakującą informację i poinformowała, że została zwolniona w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego. Kandydatka Stanisława nie ukrywa, że była zaskoczona i pierwszą jej myślą było szukanie nowej pracy, ale zmieniła zdanie: