Znany z kultowego już serialu "Przyjaciele" Matthew Perry zmarł nagle 29 października w wieku zaledwie 54 lat. Aktor, który wcielał się w rolę Chandlera Binga, został znaleziony martwy w wannie z hydromasażem. Feralnego dnia nic nie zapowiadało, że dojdzie do tragedii. Eksperci sądowi z Los Angeles przeprowadzili już sekcję zwłok gwiazdora. Nowe informacje w tej sprawie przekazał portal People.com.

Matthew Perry przyczyna śmierci

W niedzielę media zszokowała informacja o śmierci Matthew Perry'ego. Aktor został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles po południu czasu miejscowego. Gwiazdor "Przyjaciół" przez długi czas zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W trakcie walki z chorobą trafiał na odwyk aż 15 razy. Jak poinformował serwis People.com, przeprowadzono już sekcję zwłok artysty. Jednak przyczyna zgonu nadal nie jest znana. Władze wciąż czekają na wyniki badań toksykologicznych, które mogą rzucić nowe światło na sprawę.

Według niepotwierdzonych informacji Matthew Perry w dniu śmierci przez dwie godziny grał w pickleball. Po treningu miał skontaktować się ze swoim asystentem. To właśnie on miał znaleźć ciało aktora w wannie z hydromasażem w rezydencji gwiazdora. Dziennik "New York Times" przekazał, że nic nie wskazuje na udział osób trzecich, powołując się na komunikat kapitana Scota Williamsa z policji w Los Angeles.

Serwis TMZ poinformował, że policja nie znalazła narkotyków na miejscu tragedii. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku ukazała się autobiografia serialowego Chandlera z "Przyjaciół". Matthew Perry opisał w niej nie tylko blaski sławy, ale także walkę z wykańczającym uzależnieniem od leków, alkoholu i narkotyków.

Po tragedii rodzina Matthew Perry'ego przerwała milczenie i opublikowała oświadczenie w tej sprawie. Aktor urodzony 19 sierpnia 1969 roku wychował się w Kanadzie i tam spędził dzieciństwo. Później przeprowadził się do Miasta Aniołów, gdzie zaczął rozwijać karierę. Gwiazdor zagrał także w takich filmach jak "17 Again", "Ptaki Ameryki", "Facet, który się zawiesił" czy "Jak ugryźć 10 milionów". Za rolę w miniserialu "Młodzi gniewni — historia Rona Clarka" był nominowany do Złotego Globu oraz nagrody Emmy. Kreacja Chandlera w "Przyjaciołach" zapewniła mu wyróżnienie Amerykańskiej Gildii Aktorów Filmowych.