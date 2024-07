Choć od śmierci Jerzego Stuhra minął już ponad tydzień, a 17 lipca odbył się uroczysty pogrzeb, temat ten wciąż budzi wiele emocji. Odejście tak znakomitego aktora pozostawiło wielką pustkę w sercach mnóstwa Polaków. Ostatnie pożegnanie wybitnego artysty pełne było wzruszeń, a teraz spore emocje mogą wywołać najnowsze informacje. Chodzi o przyczynę śmierci.

Jak naprawdę zmarł Jerzy Stuhr?

9 lipca Polacy wstrzymali na chwilę oddech, gdy media obiegła informacja o nagłej śmierci Jerzego Stuhra. Aktor odszedł w wieku 77 lat, zostawiając po sobie nieprawdopodobny dorobek artystyczny i prawdziwą armię fanów. Nie było tajemnicą, że zmagał się z licznymi problemami zdrowotnymi - najpierw przeszedł zawał, potem wykryto u niego nowotwór krtani i choć w 2011 roku po chemioterapii udało mu się powrócić do zdrowia, wkrótce przeszedł kolejny zawał i udar mózgu.

Jemu samemu kilkukrotnie zdarzyło się odnosić do tematu śmierci i mimo iż on sam wydawał się coraz bardziej na nią przygotowany, jego bliscy i fani nie byli. 17 lipca w jednym z krakowskich kościołów odbył się pogrzeb Jerzego Stuhra, który zgromadził niewiarygodne tłumy. Wszyscy zebrali się, by oddać hołd i należycie pożegnać jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Tuż po ceremonii do sieci zaczęły przedostawać się informacje o prawdziwej przyczynie śmierci aktora, która do tej pory była podawana raczej ogólnikowo.

Super Express skontaktował się z przyjacielem Stuhra, senatorem Jerzym Fedorowiczem, który wyjawił, że krótko przed śmiercią 77-latek trafił do szpitala! Raptem dzień wcześniej grał jeszcze spektakl.

Jurek zagrał w Krakowie przy dużej widowni przedstawienie z Jackiem Braciakiem. Następnego dnia w domu gorzej się poczuł i żona zawiozła go do szpitala. Zrobiło mu się słabo

Jak podkreślił, w jednym momencie nawarstwiły się wszystkie dotychczasowe problemy zdrowotne aktora, którym niestety, finalnie nie dał rady.

Ostatnie tygodnie, a nawet miesiące, nie oszczędzały Jerzego Stuhra. Tylko najbliżsi wiedzieli, co przeżywał za zamkniętymi drzwiami.

