Nie żyje Annabelle Ham, 22-letnia influencerka, która prowadziła profil lifestyle'owy. Na swoim Instagramie udostępniała zdjęcia m.in. z podróży czy swoich stylizacji. Po śmierci 22-latki rodzina postanowiła zabrać głos i poinformować o przyczynach śmierci kobiety.

Annabelle Ham zdobywała coraz większą popularność na Instagramie, jej profil obserwuje ponad 75 tysięcy osób. 22-latka uwielbiała podróże i aktywny tryb życia.

Rodzina influencerki poinformowała, że Annabelle zmarła wskutek ataku epilepsji:

Tu rodzina Annabelle. Piszemy to z ciężkim, ciężkim sercem. Annabelle doświadczyła epizodu epilepsji i udała się do bram niebios. Zmagała się z tym problemem przez długi czas i chciała o tym głośno mówić, co będziemy teraz robić my, na jej cześć - czytamy w poście.