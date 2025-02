Śmierć Michelle Trachtenberg wstrząsnęła fanami na całym świecie. Aktorka, znana z kultowych ról w "Buffy: Postrach wampirów" i "Plotkarze", odeszła w wieku zaledwie 39 lat. Policja ujawniła pierwsze ustalenia dotyczące jej zgonu.

Przyczyna śmierci Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg została znaleziona martwa w swoim nowojorskim mieszkaniu 26 lutego 2025 roku. Ciało aktorki odkryła jej matka, która od kilku godzin nie mogła się z nią skontaktować. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe i policję. Śledczy ustalili, że w apartamencie nie znaleziono żadnych śladów włamania ani podejrzanej działalności. Na tym etapie nie podejrzewa się udziału osób trzecich.

Policja w Nowym Jorku wydała oficjalny komunikat dotyczący śmierci aktorki. Funkcjonariusze poinformowali dziennik "Daily Mail", że nie podejrzewają przestępstwa w tej sprawie.

W środę, 26 lutego 2025 r., około godziny 8:01, policja odpowiedziała na zgłoszenie dotyczące osoby potrzebującej pomocy przy Columbus Circle. Po przybyciu funkcjonariusze zastali 39-letnią kobietę nieprzytomną i nieodpowiadającą. EMS przybyło na miejsce i stwierdziło zgon. Nie podejrzewa się przestępstwa - przekazała policja w oświadczeniu.

Funkcjonariusze w rozmowie z "Daily Mail" ujawnili, że Michelle Trachtenberg prawdopodobnie zmarła w wyniku powikłań zdrowotnych związanych z przeszczepem wątroby, jednak dokładana przyczyna śmierci zostanie ustalona przez lekarza sądowego.

Dochodzenie jest w toku - przekazała policja w komunikacie.

Hollywood żegna Michelle Trachtenberg

Śmierć Michelle Trachtenberg wstrząsnęła całym Hollywood. Jej współpracownicy, przyjaciele i fani oddają jej hołd, podkreślając jej niezwykły talent i osobowość. Wiele osób z branży filmowej publicznie pożegnało aktorkę, wspominając jej pasję, energię i oddanie pracy.

Michelle Trachtenberg pożegnali m.in. jej koledzy i koleżanki z planu Plotkary, w tym Ed Westwick, odtwórca roli Chucka Bassa, oraz Blake Lively, która wcielała się w Serenę van der Woodsen. Oboje wyrazili swój smutek po jej niespodziewanej śmierci.

Wszystko, co robiła, robiła na 200 proc. Z żartów zawsze śmiała się całą sobą, stawiała czoła autorytetom, gdy czuła, że coś jest nie tak. Bardzo zależało jej na pracy, była dumna z bycia częścią tej społeczności i branży, choć czasami mogło to być bolesne. Była zaciekle lojalna wobec swoich przyjaciół i odważnie walczyła o tych, których kochała. Była wielka, odważna i zawsze była sobą - można przeczytać we wpisie Blake.

Kim była Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg przyszła na świat 11 października 1985 roku w Nowym Jorku. Karierę aktorską rozpoczęła w wieku zaledwie trzech lat, występując w reklamach telewizyjnych. Jej pierwszą znaczącą rolą była postać Nony Mecklenberg w popularnym w latach 90. serialu "The Adventures of Pete & Pete". Prawdziwy przełom w jej karierze nastąpił w 2000 roku, gdy dołączyła do obsady kultowego serialu "Buffy: Postrach wampirów", gdzie wcieliła się w postać Dawn Summers – młodszej siostry głównej bohaterki.

W 2008 roku dołączyła do obsady "Plotkary", gdzie jako Georgina Sparks stworzyła jedną z najbardziej intrygujących postaci w całym serialu. Jej rola przebiegłej manipulantki, której intrygi komplikowały życie głównych bohaterów, zyskała uznanie widzów i krytyków. Po zakończeniu serialu występowała w innych produkcjach telewizyjnych oraz filmach, choć w ostatnich latach coraz rzadziej pojawiała się na ekranie.

