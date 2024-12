Mama popularnej TikTokerki Beandri Booysen potwierdziła, że jej 19-letnia córka nie żyje. Młoda gwiazda cierpiała na rzadką chorobę genetyczną, jaką jest progeria. Schorzenie przyspiesza proces starzenia organizmu. Objawy pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie. Z danych gromadzonych przez Fundację Progeria Research Foundation wynika, że obecnie zmaga się z nią około 400 osób na całym świecie. Po zdiagnozowaniu choroby u Beandri Booysen lekarze przewidywali, że dziewczyna dożyje zaledwie 14 lat. Mimo przeciwności losu nastolatka nie traciła pogody ducha i szerzyła świadomość o progerii za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jej profil śledziło prawie 300 tys. internautów. Booysen codziennie motywowała i inspirowała swoich fanów.

Nie żyje 19-letnia TikTokerka Beandri Booysen

Beandri Booysen była młodą mieszkanką Republiki Południowej Afryki, która zmagała się z niezwykle rzadką chorobą – progerią. Choroba ta jest wynikiem mutacji genetycznej i powoduje przyspieszone starzenie organizmu. Beandri, mimo diagnozy, prowadziła aktywne życie w sieci, stając się ikoną odwagi i determinacji. Jej obecność w mediach społecznościowych przyciągnęła ponad 278 tysięcy obserwujących, którzy cenili jej szczerość oraz chęć dzielenia się swoją historią.

Progeria, na którą cierpiała Beandri, jest jednym z najrzadszych schorzeń genetycznych. Objawia się ona już w dzieciństwie i znacząco skraca życie. W przypadku Beandri, lekarze ocenili jej wiek biologiczny na 152 lata, co czyniło jej przypadek szczególnie poruszającym. Dziewczyna była ostatnią osobą w RPA, która cierpiała na tę chorobę, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość jej historii.

Pomimo wyzwań, przed którymi stanęła, Beandri promieniowała nadzieją i radością. Stała się symbolem świadomości na temat progerii. Wykorzystywała swojego wyjątkowego ducha do inspirowania tysięcy ludzi na całym świecie – czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreślają bliscy zmarłej, Beandri była „jedną z najbardziej lubianych i inspirujących młodych kobiet w RPA”. Rodzina jak dotąd nie przekazała szczegółów dotyczących pogrzebu 19-latki. Krewni zaapelowali na Facebooku o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym momencie.

Niestety nie jest to jedyna smutna wiadomość, jaka dotarła do nas w ostatnim czasie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że nie żyje Ewelina Ślotała. Była partnerka Jakuba Rzeźniczaka odeszła w wieku zaledwie 35 lat. Jej fanom wciąż trudno jest uwierzyć w to, co się stało.

