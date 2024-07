Zbyt długi sen może wpłynąć na pogorszenie stanu zdrowia. Warto zatem zadbać o regularne wysypianie się, zamiast odsypiania lub niedosypiania. Nadmierne wysypianie się powoduje nie tylko złe samopoczucie, może skutkować nawet chorobami serca.

Zbyt długi sen – jak go uniknąć

Optymalna dawka snu dla dorosłego człowieka to 7-9 godzin na dobę. Spanie „na zapas” lub odsypianie nie jest korzystne dla organizmu. Bardzo ważne jest, by w grafiku znaleźć czas na zdrowy sen.

Zbyt długi sen – konsekwencje dla zdrowia

Spanie dłużej niż 10 godzin może skutkować silnym bólem głowy po przebudzeniu. Długi sen wiąże się z dezorientacją i złym samopoczuciem. Jeśli sporadycznie śpimy więcej niż 10 godzin, wystarczy powrócić do zdrowych nawyków. Jeżeli zaś zdarza nam się to regularnie, jesteśmy narażeni na choroby serca, cukrzycę i otyłość (zob. badania). Długi sen może skutkować problemami z kręgosłupem, a przez zaniedbywanie aktywności fizycznej, nawet przyczyniać się do przedwczesnej śmierci. Tzw. „sowy” (osoby, które kładą się spać w późnych godzinach nocnych, a wstają koło południa) powinny uważać, ponieważ w ich przypadku zostaje zaburzona aktywność biologiczna związana z cyklem dzień-noc. W efekcie może dojść do podwyższenia poziomu złego cholesterolu we krwi, a obniżenia dobrego.

Zdrowy sen to podstawa zdrowego trybu życia.

