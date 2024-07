Napój z siemienia lnianego wzmacnia organizm, a także wpływa korzystnie na włosy. Doskonale je nawilża i regeneruje. Ponadto regularne picie koktajlu z siemienia lnianego przyspiesza porost włosów i zapobiega ich wypadaniu.

Siemię lniane korzystnie wpływa na włosy

Siemię lniane dzięki zawartości błonnika, białka, witamin, magnezu, żelaza, wapnia i cynku poprawia wygląd włosów. Włosy są wzmocnione, zagęszczone, lśniące i gładkie. Oprócz tego, po systematycznym piciu napoju z siemienia lnianego zauważa się szybszy porost włosów i zregenerowane końcówki. Koktajl z siemienia lnianego należy przyjmować regularnie, a na pierwsze efekty trzeba poczekać około dwóch miesięcy.

Koktajl z siemienia lnianego na włosy – przepis

By uzyskać koktajl z siemienia lnianego należy dwie łyżki ziarenek zalać szklanką wody, po czym gotować przez 15 minut. Następnie napój należy przecedzić przez sitko, odstawić do ostygnięcia i wypić. Do koktajlu można dodać sok malinowy lub bananowy. Napar należy pić codziennie, najlepiej rano podczas śniadania.

Siemię lniane nie tylko na włosy

Siemię lniane wykorzystuje się również na wzmocnienie organizmu, głównie przy kaszlu, zapaleniu gardła i krtani. Regularne picie koktajlu z siemienia lnianego wzmacnia rzęsy, paznokcie i skutecznie wpływa na układ trawienny (przyspiesza przemianę materii).