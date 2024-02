Sara z "Rolnik szuka żony" to jedna z bardziej charakterystycznych uczestniczek 10. edycji. Fani pokochali ją nie tylko za charakter ale również zwracała na siebie uwagę burzą loków. Internauci podziwiają jej włosy, a teraz zaskoczyła ich zupełnie nową fryzura.

Czasami muszę odpocząć od tych loczków - przyznała.

Jak więc wygląda Sara z "Rolnika" bez kręconych włosów?

Sara z "Rolnik szuka żony" bez kręconych włosów

Niedawno Sara z "Rolnik szuka żony" podzieliła się swoim szczęściem związanym z sukcesami edukacyjnymi. Internauci uwielbiają śledzić, co słychać w jej życiu po programie. Pamiętają, jak mocno przeżyła rozstanie z Arturem i trzymają kciuki, by niedługo znalazła kogoś, komu będzie mogła oddać swoje serce. Podziwiają ją nie tylko za to, jakim jest człowiekiem ale również za urodę. Już w programie Sara wyróżniała się pięknymi włosami. Już nie raz musiała dzielić się z fankami sposobami na dbanie o tak piękne loki. Dziś jednak zaskoczyła wszystkich nową fryzurą, a po lokach nie było ani śladu.

Sara z "Rolnik szuka żony" postanowiła chwilę odpocząć od swoich loków i postanowiła spiąć włosy w niskiego ciasnego koka. Kręcone włosy ułożyła na żel. Szybka fryzura dała naprawdę duży efekt.

Ja dzisiaj w ulizanym looku, ale bardzo go lubię. Czasami muszę odpocząć od tych loczków, więc czasami czasami uliżę sobie żelem te włosy, zwiążę w koka i też bardzo dobrze się w tym czuję. Nic mi tu nie lata, nic mi tu nie przeszkadza. Czasem trzeba odpocząć. - stwierdziła na Instastory.

Podoba Wam się mała metamorfoza Sary z "Rolnik szuka żony"? A może wolicie ją w loczkach? Do tej pory Sara nie pokazywała się w takim wydaniu.

