Siemię lniane ma działanie przeciwzapalne oraz nawilża śluzówkę, dzięki czemu pozwala pozbyć się kaszlu. Najlepiej połączyć siemię lniane z miodem lipowym bądź sokiem z malin – to naturalny koktajl na przeziębienia i grypę. Na kaszel mokry siemię lniane działa skuteczniej niż jakikolwiek syrop. Nasiona lnu bardzo pomagają wyleczyć zapalenie oskrzeli.

Siemię lniane można spożywać w formie nasion, oleju lub mączki. Najlepiej kupować całe nasiona i ewentualnie w domu je zmielić (można to zrobić nawet w młynku do kawy). Do wyboru są dwa rodzaje nasion – złote i brązowe (te ostatnie są zdecydowanie bardziej popularne). Po siemię lniane warto sięgać profilaktycznie każdego dnia, jak również od czasu do czasu, żeby pozbyć się kaszlu oraz złagodzić objawy choroby wrzodowej i ból żołądka.

Siemię lniane na wrzody i żołądek

Choroba wrzodowa to inaczej ubytki śluzówki żołądka. Objawami choroby wrzodowej są: pieczenie po posiłku, ból pod prawym żebrem, zgaga, niestrawność, zaparcia, przemęczenie. Len osłania i regeneruje błony śluzowe żołądka. Nasiona lnu zawierają śluzy, które otaczają błony śluzowe przełyku, żołądka i dwunastnicy, chroniąc narządy przed szkodliwym działaniem kwasu solnego. Siemię lniane na pewno wspomoże kurację leczniczą. Warto pić wywar z lnu każdego dnia na czczo. Olej lniany przyspiesza regenerację błon śluzowych, obniża poziom złego cholesterolu – LDL i ułatwia trawienie. Ból brzucha, nadkwaśność, zgaga – przy tych żołądkowych dolegliwościach z pewnością warto sięgnąć po siemię lniane.

Ważne – dziennie nie należy jeść więcej niż 2-3 łyżki siemienia lnianego. Jednocześnie należy pić dużo wody, aby uniknąć wzdęć.