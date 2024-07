Lekarze przekonują – siemię lniane to skarb natury, który zwalczy dolegliwości żołądkowe, zaparcia i ochroni układ pokarmowy.

Siemię lniane to ziarna lnu, które dostępne są bez recepty, kosztują zaledwie kilka złotych, a ich działanie jest nieocenione.

Zdrowotne właściwości siemienia lnianego

Siemię lniane zawiera zdrowe kwasy tłuszczowe omega-3, białko, witaminę E, lecytynę, cynk, potas, substancje balastowe i śluzowe oraz fitoestrogeny. Jego najważniejszą właściwością jest osłona układu pokarmowego. Napary z nasion powlekają błony śluzowe przełyku oraz żołądka, chroniąc je przed szkodliwymi substancjami. Nasiona lnu, które zanurzamy w wodzie pęcznieją i wytwarzają wydzielinę. Zachowuje się ona jak tarcza ochronna dla narządów wewnętrznych. Siemię lniane działa osłaniająco. Regeneruje błonę śluzową układu pokarmowego. Nasiona lnu na długo zachowują swoją wydzielinę, co pozwala dostać się jej aż do jelita grubego. W ten sposób chroni organizm przed działaniem szkodliwych dla zdrowia związków. Siemię lniane ma również właściwości przeczyszczające. Pęczniejąc przyśpiesza ruchy robaczkowe w jelicie grubym, ułatwiając wypróżnianie.

Lekarze przekonują, że nasiona lnu mają właściwości odżywcze i lecznicze. Działają przeciwzapalnie i przeciwnowotworowo. Poprawiają nastrój i obniżają poziom cholesterolu we krwi.

Sposoby wykorzystania nasion lnu

Nasiona mogą być spożywane na surowo, ale też po obróbce termicznej. 2 łyżeczki siemienia zalane wrzątkiem można pić jako herbatkę. Są też doskonałą przekąską. Nasiona dodawane są do kanapek, sałatek, musli, pieczywa itp. Zwolennicy słodkości mogą je uprażyć na patelni z dodatkiem miodu i uformować na kształt mini ciasteczek.

Jak przygotować siemię lniane w problemach z zaparciami?

W leczeniu problemów z układem pokarmowym najlepszą metodą jest przygotowanie kleiku. 2 łyżeczki nasion lnu wsypujemy do garnka i zalewamy dwiema szklankami wody. Całość należy gotować przez 20 minut, nieustannie mieszając. Odcedzamy wodę i po wystygnięciu produkt gotowy jest do spożycia. Nie należy pić, ani jeść siemienia lnianego częściej niż 1 raz dziennie. Kiedy odczujemy zmiany i ulgę w problemach z zaparciami kurację należy zakończyć, ponieważ nadmiar śluzu powstałego z siemienia może zaburzyć proces trawienia. Warto potem tylko profilaktycznie spożywać nasiona lnu, dodając od czasu do czasu łyżeczkę do jogurtu lub musli.

Mimo, iż na rynku dostępnych jest wiele leków, które chronią żołądek i mają zregenerować układ pokarmowy, siemię lniane jest stale obecne w dietach osób cierpiących na zaparcia i choroby wrzodowe żołądka i dwunastnicy.