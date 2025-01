James i Oliver Phelps, znani z ról Freda i George'a Weasleyów w serii filmów o Harrym Potterze, kontynuują wspólne projekty zawodowe. Po zakończeniu pracy nad filmami pojawili się w produkcjach takich jak "Ostatniej nocy w Soho" oraz prowadzili podcast, w którym rozmawiają o podróżach i życiu, przeprowadzając wywiady z gwiazdami i celebrytami.

Reklama

Jak dziś wyglądają bliźniacy Weasley z "Harry’ego Pottera"?

James i Oliver Phelps zasłynęli dzięki swoim rolom w filmowej adaptacji serii "Harry Potter", gdzie wcielili się w bliźniaków Freda i George'a Weasleyów. Postaci te szybko zdobyły sympatię widzów ze względu na swój humor, pomysłowość i beztroskie podejście do życia. Fred i George byli również znani z otwarcia sklepu z magicznymi żartami, co dodatkowo podkreślało ich przedsiębiorczość i charakterystyczny styl. Choć bracia nie mieli wcześniejszego doświadczenia aktorskiego, zostali wybrani do ról w wieku 14 lat, kiedy ich mama zobaczyła ogłoszenie o przesłuchaniach. Szybko zdobyli popularność wśród fanów serii, a ich postacie stały się jednymi z ulubionych bohaterów drugoplanowych w całej sadze. Ich sukces w "Harrym Potterze" otworzył im drzwi do innych projektów, jednak największą rozpoznawalność i uwielbienie przyniosła im właśnie rola Freda i George'a.

Po zakończeniu serii bracia zagrali w kilku mniejszych produkcjach, m.in. w filmie "Ostatniej nocy w Soho". Wystąpili w filmach niezależnych oraz epizodycznych rolach telewizyjnych, starając się unikać zaszufladkowania jako bliźniacy Weasley. Prowadzą podcast 'Normal Not Normal', w którym rozmawiają z celebrytami, przyjaciółmi i fanami o życiu, podróżach i doświadczeniach po "Harrym Potterze". Tworzą program podróżniczy "Fantastyczni przyjaciele", w którym eksplorują różne kraje z magiczną nutą, w tym Polskę, Irlandię i Islandię. Bliźniacy biorą udział w konwentach fanowskich na całym świecie, gdzie chętnie spotykają się z fanami.

W 2022 roku bracia odwiedzili Polskę, gdzie kręcili odcinek do serialu podróżniczego "Fantastyczni przyjaciele" emitowanego na platformie HBO Max. W programie tym, wraz z zaproszonymi gośćmi, odkrywają magiczne miejsca na świecie, takie jak Irlandia, Islandia czy Dubaj. W Polsce odwiedzili m.in. Kraków i Tatry, biorąc udział w spływie rzeką, off-roadingu oraz zwiedzając czynną kopalnię soli.

Życie prywatne Jamesa i Olivera Phelps

W życiu prywatnym zarówno serce Oliviera jak i jego brata jest zajęte. Oliver Phelps ożenił się w 2015 roku. Jego żona to Katy Humpage, z którą mieszka w Wielkiej Brytanii. James Phelps wziął ślub w 2016 roku, jednak o jego życiu prywatnym wiadomo mniej, ponieważ bardzo dba o swoją prywatność.

Obaj mężczyźni są pasjonatami podróży i sportu. Często biorą udział w maratonach charytatywnych. Są również fanami gry w golfa i aktywnie promują ten sport w swoich mediach społecznościowych.

Bracia utrzymują bardzo bliską relację, zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Często wspólnie uczestniczą w projektach i wydarzeniach, co stało się ich znakiem rozpoznawczym. James i Oliver są naturalnymi brunetami i farbowali włosy na rudo do roli w "Harrym Potterze".

Są częstymi gośćmi na wydarzeniach związanych z serią "Harry Potter", gdzie wciąż cieszą się ogromnym zainteresowaniem fanów.

Bracia pozostają przykładem ludzi, którzy potrafili wykorzystać sukces w młodym wieku, nie tracąc przy tym swojej autentyczności i bliskiej więzi rodzinnej.

Instagram@Oliver Phelps

Zobacz także: