Joanna z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła wiosenną metamorfozą. Zmiany przed ślubem?

Joanna z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nowym zdjęciem i nie ukrywa, że w najbliższym czasie czeka ją spora zmiana. Chodzi o metamorfozę, na którą narzeczona rolnika czekała naprawdę długo. Joasia Wielgosz już odlicza dni do tego momentu! Zobaczcie, o co chodzi... Joanna z "Rolnik szuka żony" zdecydowała się na metamorfozę! Joanna z "Rolnik szuka żony" od niedawna spełnia się w roli mamy i co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych urocze zdjęcia córeczki Antoniny. Już za kilka dni Joasia i Kamil będą świętowali wspólne święta z córeczką, a narzeczona rolnika znalazła też czas, aby okres przedświąteczny wykorzystać na pomoc osobom w trudnej sytuacji. W domu Joanny i Kamila z " Rolnik szuka żony" stanęła już choinka, a tymczasem uczestniczka randkowego hitu TVP pochwaliła się nowym zdjęciem i odpowiedziała na pytanie internautki dotyczące założenia aparatu na zęby, który sprawi, że uśmiech Joasi będzie prezentował się perfekcyjnie. Jak tam sprawa z aparatem na ząbki? Zdecydowałaś się? - zapytała jedna z internautek. Joanna Wielgosz odpowiedziała emotikoną z uśmiechem i pokazała, że odlicza dni do tego wydarzenia. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Tomasz planuje zaręczyny!? Klaudia zdradziła plany rolnika i pokazała wymowne zdjęcie Już niebawem Joanna będzie mogła zaprezentować piękny uśmiech. Jak wiadomo nie do końca równe zęby uczestniczki "Rolnik szuka żony" jeszcze w programie budziły spore kontrowersje i wygląda na to, że Joasia zdecydowała się zadbać o równy zgryz i za kilka dni założy aparat. Joanna i Kamil to bez wątpienia jedna z najsympatyczniejszych par w historii programu "Rolnik szuka żony". Mimo młodego wieku doskonale wiedzieli, czego pragną, a...