Anna Mucha pokusiła się na swoim Instagramie o refleksję, na temat upływającego czasu. Jednak to jej zdjęcie przykuło największą uwagę. Okazuje się, że popularna aktorka zdecydowała się na bardzo nietypowe zmiany. Jak teraz wygląda? Sami zobaczcie!

Anna Mucha zdecydowała się na nietypowy kolor włosów

W życiu popularnej aktorki ostatnio sporo się dzieje. A szczególnie w życiu zawodowym. Już niebawem zobaczymy ją na ekranie w zupełnie nowej roli. Okazuje się, że za chwilę na szklanych ekranach będziemy mogli oglądać program „Drag Me Out”, w którym zobaczymy Annę Muchę, jako jurorkę! Wszystko wskazuje, że ta nie będzie wyglądać tak jak dotychczas, ponieważ sama zainteresowana zdecydowała się na radykalne zmiany!

Mariusz Jagielski/East News

Anna Mucha opublikowała na swoim Instagramie nowy wpis. To właśnie w nim nawiązuje do upływającego czasu:

Że lata idą, to nic, ale w którą stronę! napisała.

Jednak to co innego zwraca uwagę internautów - to co zobaczyliśmy na zdjęciu! Okazuje się, że gwiazda zdecydowała się na zmianę koloru włosów, tym samym stawiając na bardzo nietypowy wybór, na czele z... siwymi refleksami!

Jak się okazuje, nowy i odważny wizerunek gwiazdy wręcz zachwycił internautki, które ruszyły z komplementami:

Pani Aniu jak zrobić te piękne refleksy! Wspaniale Pani wygląda

Czekałam na tą przemianę z włosami. Dzielnie Pani tego poprzedniego koloru pozbywała się

Efekt petarda

No i na wiek trzeba sobie zapracować Pani Aniu! Tak mówiła kobieta pracująca w „Czterdziestolatku”! Brawo za naturalność! Pięknie Pani wygląda!

A Wam jak podoba się nowy look gwiazdy? W której wersji ją wolicie?