Laminowanie włosów siemieniem lnianym to kuracja dla włosów zniszczonych farbowaniem czy z rozdwojonymi końcówkami. Kuracja wygładza i prostuje włosy oraz zabezpiecza je przed uszkodzeniami.

Właściwości siemienia lnianego

Siemię lniane zawiera wiele cennych składników odżywczych, np. błonnik, witaminy, żelazo, cynk, czy wapń. Oprócz tego, że siemię lniane wykorzystywane jest w kosmetyce, to stosuje się je również na problemy trawienne jelit i bóle brzucha. Coraz częściej nasiona lnu wykorzystuje się na włosy. Siemię lniane nie tylko nawilża skórę głowy, ale także poprawia i regeneruje strukturę włosa. Ponadto siemię lniane można stosować w kuchni do przeróżnych potraw, np. sałatek, zup czy jako przyprawę do przekąsek.

Laminowanie włosów siemieniem lnianym – jak wykonać kurację?

Laminowanie włosów siemieniem lnianym wygładzi, wyprostuje, nada miękkość, nawilży i zabezpieczy strukturę włosa przed uszkodzeniami. By przygotować maseczkę potrzebujesz siemienia, wody i ulubionej odżywki do włosów.

I krok – przygotowanie maseczki

Do głębokiego naczynia wsyp 2 łyżki siemienia lnianego, po czym zalej je 1,5 szklanki wody i w takiej postaci gotuj przez około 10-15 minut, od czasu do czasu mieszając. Po ugotowaniu mieszaninę przelej do miseczki i odstaw do ostygnięcia.

II krok – umycie włosów

Następnie w trakcie studzenia się maseczki umyj dokładnie włosy szamponem, po czym zawiń je w ręcznik.

III krok – dodanie odżywki do siemienia lnianego

Do letniej mikstury z siemienia lnianego dodaj łyżkę ulubionej odżywki do włosów i dokładnie wymieszaj. Poczekaj chwilę aż mieszanina zgęstnieje.

IV krok – nakładanie maseczki z siemienia lnianego

Nad umywalką lub wanną nałóż na włosy preparat z siemienia lnianego, po czym owiń włosy folią, ręcznikiem i pozostaw w takiej postaci na mniej więcej godzinę. Po tym czasie spłucz dokładnie włosy letnią wodą i ponownie owiń je ręcznikiem.

Laminowanie włosów siemieniem lnianym – efekty

Po laminacji włosów siemieniem lnianym stają się one miękkie w dotyku, wygładzone i nawilżone po same końce. Dzięki kuracji są bardziej błyszczące i nie puszą się nadmiernie. Maseczkę należy nakładać na włosy przynajmniej raz w tygodniu.