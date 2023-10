Tomasz Karolak to znany aktor, który wystąpił w wielu filmach tj.: "Planeta Singli", "Ciacho", "Lejdis", czy w znanych i lubianych "Listach do M". Jest jednym z najczęściej obsadzanych aktorów w polskich komediach. Nie zabrakło go również wielokrotnie na deskach teatrów. Karolaka mogliśmy zobaczyć m.in. w sztukach tj.: "Niespodziewany powrót" i Rewizor". Jest inicjatorem i dyrektorem artystycznym Teatru IMKA. Ponadto zdawać by się mogło, że uwielbia zaskakiwać swoich fanów, co wielokrotnie udowadniał. Największe poruszenie wywołał nago, w Teatrze WARSawy na gali wręczenia "Węży". Aktor współprowadził ceremonię i na scenie pojawił się w różowym stroju węża. Później było zdecydowanie ciekawiej, gdyż uznał, że nagrody rozda nago.

Tomasz Karolak miał przeszczep włosów

Tomasz Karolak jest aktywny na swoich social mediach, gdzie pokazuje kadry, w szczególności z życia zawodowego. W ostatnim czasie aktywnie działa w świecie stand up'u, gdzie na jego głowie można zauważyć czapkę. Jak wiadomo mężczyzna od jakiegoś czasu, miał zakola. Okazuje się, że aktor postanowił coś z tym zrobić. Miał przeszczep włosów, o czym poinformowała klinika, która wykonała zabieg.

W przypadku Karolaka przyczyną problemów z włosami było łysienie androgenowe, które często dotyka mężczyzn w średnim wieku. Był to poważny problem dla aktora, który zawsze dbał o swój wygląd - czytamy na stronie Centrum Transplantacji Włosów Dr Pyziak.

Pawel Wodzynski/East News

Jak się okazuje Tomasz Karolak zdecydował się na przeszczep włosów metodą FUE. "Metoda ta pozwala na pobranie pojedynczych jednostek mieszkowych z tyłu głowy pacjenta, gdzie włosy są odporne na łysienie, a następnie przeszczepienie ich na obszary, gdzie brakuje włosów" - czytamy na stronie centrum.

Jak wiadomo przeszczep włosów to coraz częstsza metoda na lepszy wygląd i samopoczucie. Wiele osób decyduje się na taki krok m.in. celebryci. W ubiegłym roku przeszczepem włosów pochwalił się Michał Koterski. Zabieg wykonał w Turcji. Karolak postanowił zaufać polskim specjalistą, wykonując zabieg w Krakowie.

Podsumowując, decyzja Tomasza Karolaka o przeprowadzeniu przeszczepu włosów w Centrum Transplantacji Włosów dr Pyziak była dobrą decyzją. Karolak wiedział, że problemy z włosami mogą wpłynąć na jego dyskomfort na planie oraz pośrednio na karierę aktorską i postanowił działać czytamy na stronie kliniki.

Źródło: Centrum Transplantacji Włosów Dr Pyziak