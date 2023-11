Fani "Listów do M." bardzo dobrze pamiętają Kostka — uroczego chłopca, który pojawił się w pierwszej części serii. Filmowy syn Macieja Stuhra podbił serca widzów. Zagrał go Jakub Jankiewicz, który pojawił się na planie w wieku zaledwie ośmiu lat. Sukces produkcji z 2011 roku sprawił, że dziecięcy aktor szybko stanął przed interesującymi ofertami. Dzięki debiutowi na wielkim ekranie Jakub Jankiewicz wygrał casting do serialu "M jak miłość" i przez sześć lat wcielał się w rolę przyjaciela Mateusza Mostowiaka. Niedawno dołączył też do obsady serii "Korona królów. Jagiellonowie". Jak dzisiaj wygląda i czym się zajmuje filmowy Kostek?

Kostek z "Listów do M." pozbył się długich włosów

Znany z roli Kostka w "Listach do M." Jakub Jankiewicz wiąże swoją przyszłość z aktorstwem. Młody gwiazdor od dwóch lat jest studentem Akademii Teatralnej w Warszawie. 20-latek już pojawił się w takich produkcjach jak "Prosto w serce", "Chichot losu", "Babilon. Raport o stanie wojennym", a także niemiecko-brytyjskim filmie "Dzieci z Windermere" Michaela Samuelsa. Ma na koncie także szereg występów gościnnych w takich serialach jak "Ojciec Mateusz", "Echo serca", "Król", "Strażacy", "Na sygnale", "Bez tajemnic", "Komisarz Alex", "Hotel 52", "Na dobre i na złe", "Na Wspólnej" czy też "Czas honoru".

Jakub Jankiewicz PIOTR FOTEK/REPORTER

Jakub Jankiewicz jest aktywny w mediach społecznościowych, a jego profil na Instagramie obserwuje blisko 15 tysięcy użytkowników. W listopadzie aktor wywołał szok metamorfozą. Od początku swojej kariery filmowej, "Kostek" był kojarzony z burzą kędzierzawych włosów. Młody gwiazdor postanowił je ściąć!

Aktor podzielił się z fanami efektami sesji po wizycie u fryzjera. Trzeba przyznać, że przeszedł wielką przemianę i dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Fani chyba jednak nie będą musieli długo przekonywać się do jego nowego wyglądu.

Od premiery pierwszej części "Listów do M." minęło już 12 lat. Myślicie, że zobaczymy jeszcze Jakuba Jankiewicza w innych produkcjach na wielkim ekranie? Niedawno pisaliśmy również, jak zmienił się Mikołaj Radwan z "Tato, a Marcin powiedział".

Jakub Jankiewicz Instagram/@jankiewiczofficial

Jakub Jankiewicz Pawel Wodzynski/East News