Bartek Królik wraz ze swoją żoną Karoliną i córeczką Jagodą pojawili się w "Pytaniu na śniadanie". Poruszyli temat zespołu Downa, z którym zmaga się ich młodsza pociecha.

Bartek Królik i Karolina Królik mają dwie córki Kalinę i Jagódkę. Młodsza z dziewczynek choruje na zespół Downa. Rodzicielstwo odmieniło postrzeganie muzyka na świat. Jakiś czas temu w rozmowie z Vivą!, mówił: "Wcześniej żyłem swoim życiem. Goniłem za przetrwaniem, za pieniędzmi, nie dbając o siebie i nie wgłębiając się w relacje. W chwili gdy pojawiła się w naszym życiu Gucia i wprowadziła nas w swój „baśniowy” świat, zmieniło się jeszcze więcej".

Bartek Królik, jego żona Karolina oraz mała Jagoda gościli dziś w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiedzieli o jej wychowaniu i oswojeniu się z chorobą, jaką jest zespół Downa:

Wyznali:

Bartek i Karolina Królikowie nie ukrywali, że drżą o przyszłość ich córki Jagody. Nie jest to jednak odosobniony problem: