Rodzaje motywacji i ich wpływ na efektywność pracy

Wyróżnia się dwa rodzaje motywacji – zewnętrzną i wewnętrzną. Motywacja to pobudzanie do działania, zachęcanie. Łacińskie moveo oznacza wprawiać w ruch, powodować, wywoływać. Efekt motywacji wewnętrznej wywołuje np. nauka żonglowania dwiema piłkami, która sprawia, że chcemy opanować żonglowanie większą liczbą piłek. Jeżeli nasze działanie motywowane jest wyłącznie zewnętrznie, np. tylko chęcią pozyskania nagród, to może powodować problemy – brak korzyści materialnych oznacza niechęć do pracy, nauki.