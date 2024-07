Widzowie "M jak miłość" jeszcze do niedawna mogli oglądać miłosne uniesienia Hanny Turnau i starszego od niej Jacka Kopczyńskiego jedynie na telewizyjnym ekranie. Tymczasem kilka tygodni temu do sieci trafiły namiętne ujęcia pary, która padła sobie w objęcia już poza telewizyjnym planem. Pikanterii całej sytuacji dodaje fakt, że aktorka jest w związku małżeńskim i nie odniosła się do plotek... Teraz głos zabrała była partnerka Jacka Kopczyńskiego. Ujawniła nowe okoliczności, które zdecydowanie dają do myślenia!

Eks Jacka Kopczyńskiego reaguje na doniesienia o jego romansie z Hanną Turnau

Hanna Turnau i Jacek Kopczyński do tej pory tworzyli uwielbiany przez widzów duet w "M jak miłość". Kilka tygodni temu jednak postrzeganie tej pary diametralnie się zmieniło - wówczas do sieci wyciekły zdjęcia, na których widać było, że serialowi partnerzy darzą się namiętnością też poza zdjęciami.

Ani Jacek Kopczyński, ani Hanna Turnau nie skomentowali sprawy, a aktorka nad publikuje ujęcia z mężem. Teraz milczenie przerwała za to Klaudia Kardas, była partnerka aktora:

O tym, że coś więcej łączy Jacka i jego koleżankę z planu ''M jak miłość'' podejrzewałam już po kilku miesiącach naszego związku. Nieraz dawał mi sygnały podczas naszych rozmów. Na jednym z wyjazdów poprosił nawet o zrobienie zdjęcia, bo chciał wysłać do pani Hanny, aby pokazać gdzie jest. Słabe to było. A, że ja jestem dobrym słuchaczem i obserwatorem to tylko czekałam na rozwój wydarzeń - przekazała portalowi ''Show News'' Klaudia Kardas.

Klaudia Kardas jasno wyraziła swoje stanowisko ws. byłego partnera i odcięła się od niego ostatecznie:

To, że Jacek zakończył nasz związek na dzień dzisiejszy mogę mu tylko podziękować. Weszłabym w coś, w czym byłabym rogaczem. Nie płynęliśmy na tej samej fali, a poza tym nie lubię mężczyzn niezdecydowanych. Nie czułam się przy nim bezpiecznie. Nie mam ochoty już uczestniczyć w tej szopce. Nie chcę, aby media wiązały mnie z Jackiem, nie chce widnieć jako jego partnerka, bo jest mi zwyczajnie wstyd - podsumowała kobieta.

Tymczasem Hanna Turnau również nie skomentowała doniesień ws. domniemanego romansu i cieszy się wakacjami u boku męża. Czy zdecyduje się zabrać głos w sprawie?

