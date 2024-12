Agnieszka Kotońska w rozmowie z Party.pl nie gryzła się w język gdy usłyszała pytanie o rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Co miała do powiedzenia na temat życia osobistego koleżanki, którą mogła bliżej poznać w programie "Królowa przetrwania"? Mamy komentarz gwiazdy "Gogglebox. Przed telewizorem".

Kiedy kilka tygodni temu w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" uczestnicy hitu TTV zobaczyli fragmenty programu Kuby Wojewódzkiego, który rozmawiał z Agnieszką Kaczorowską na temat jej rozstania z mężem, Agnieszka Kotońska nie wytrzymała i krótko skomentowała słowa młodszej koleżanki z show- biznesu. Panie spotkały się na planie "Królowej przetrwania", a tuż po powrocie do Polski Kaczorowska zakończyła swój związek z mężem, o czym poinformowała właśnie na kanapie u Wojewódzkiego. Agnieszka Kotońska wówczas nie wytrzymała.

No ale jeszcze w dżungli mówiła, że go kocha

Teraz poprosiliśmy Agnieszkę Kotońską o komentarz w sprawie rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Celebrytka nie gryzła się w język przed kamerą.

Ja nie wnikam w jej życie prywatne. Jeśli podjęła taką decyzję to jest po prostu jej sprawa. Ja mam swoje życie, ja się cieszę, że mam kochającego męża, kochane dzieci. Mam 30-letni związek w którym jestem szczęśliwa, o tym mogę opowiadać tutaj do rana, a co Aga Kaczorowska robi w swoim życiu to jest tylko i wyłącznie jej sprawa, ja nie będę na pewno u niej robiła jako materac

podsumowała.