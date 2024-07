Jeśli szukasz pracy, szczególnie w miejscowości oddalonej od miejsca zamieszkania, możesz spotkać się z przeprowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej przez telefon.

Reklama

Dzięki rekrutacji telefonicznej i ty, i potencjalny pracodawca zaoszczędzicie czas, a możecie załatwić właściwie to samo. Weź jednak pod uwagę to, że rozmowa kwalifikacyjna przez telefon ma pewne ograniczenia w porównaniu do interview przeprowadzanego twarzą w twarz.

Rozmowa kwalifikacyjna przez telefon – o tym musisz pamiętać!

Nie odrzucaj połączeń od obcych numerów. Jeśli chwilowo nie możesz rozmawiać, lepiej wycisz dzwonek i oddzwoń. Nie wysyłaj smsów o treści „kim jesteś” – jeśli to rekruter, to prawdopodobnie nie otrzymasz odpowiedzi. Przygotuj się na to, że szukając pracy, nie możesz bać się odbierania telefonu.

Zobacz także

Jeśli rekruter chce przeprowadzić z tobą rozmowę o pracę przez telefon, a ty w tej chwili jesteś w pracy, na przyjęciu czy w jakichkolwiek niesprzyjających temu okolicznościach, spróbuj umówić się na bardziej dogodny termin. Przy okazji zyskasz trochę czasu do przemyślenia, jak chcesz poprowadzić rozmowę. Dodatkowo możesz pokazać się z dobrej strony – jako osoba, która czasu przeznaczonego na zadania zawodowe nie przeznacza na załatwianie spraw prywatnych.

Umawiając się już na odpowiedni dla siebie termin, zadbaj o swój komfort – wyłącz telewizor, zadbaj o to, by dzieci miały zajęcie (a najlepiej, by to ktoś się nimi zajął), możesz naszykować sobie jakieś notatki, jeśli obawiasz się, że coś ważnego ci umknie.

Co jakiś czas, nawet jeśli to czas na „kwestię” drugiej strony, okazuj rozmówcy, że go słuchasz. Możesz mówić „rozumiem”, „aha”, „oczywiście” czy nawet pomrukiwać. Po prostu nie pozwól, by osoba, która z tobą rozmawia, miała wrażenie, że połączenie zostało zerwane, ponieważ nic nie słyszy.

Uśmiechaj się! Co prawda rekruter nie zobaczy tego uśmiechu, ale na pewno to usłyszy. Gdy się uśmiechamy, nasz głos brzmi odrobinę inaczej i można wyrzuć tę różnicę.