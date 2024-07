Ciążowe testy domowe przeprowadzisz na podstawie badania moczu. Możesz zrobić to ok. 14 dni po stosunku, a ich skuteczność wynosi ok. 90%. Testy laboratoryjne są dużo bardziej wiarygodne, a wykonasz je z krwi lub moczu.

Testy ciążowe są dobrą metodą, by szybko przekonać się o zapłodnieniu. Niektóre z nich wykonasz w laboratorium (kontrola krwi i moczu), inne przeprowadzisz samodzielnie w domu. Wiarygodność testów domowych oscyluje w granicach 90%, zatem nigdy nie możesz być pewna wyniku. Stuprocentową gwarancję zajścia w ciążę lub jej wykluczenia może dać ci tylko test laboratoryjny, pełny wywiad lekarski oraz badanie USG. Jednak testy ciążowe są dobrym rozwiązaniem w podróży, gdy chcesz szybko sprawdzić wynik lub gdy nie masz zaplanowanej wizyty u ginekologa.

Kiedy wykonać test ciążowy i jak on działa

Test ciążowy najlepiej wykonać ok. dwóch tygodni po stosunku. Twoją czujność powinien wzbudzić brak miesiączki oraz gorsze samopoczucie (np. bóle głowy i brzucha, nudności, zmęczenie, brak apetytu). Testy ciążowe wykrywają istnienie hormonów wyprodukowanych przez zarodek, czyli HCG (gonadotropina kosmówkowa). Badanie najlepiej przeprowadzić rano, przy pierwszym moczu na czczo. W przypadku testów domowego użytku dokładnie zastosuj się do wskazówek producenta, by nie popełnić błędu. Test ciążowy nie może być używany dwukrotnie ani po zakończeniu terminu ważności.

Laboratoryjny test krwi

Laboratoryjny test krwi możesz wykonać już po tygodniu od stosunku. Jest wiarygodny i bardzo czuły, a wystarczy zwykłe pobranie krwi. Test daje niemal 100% pewność co do wyniku. Jeśli chcesz sprawdzić, czy płód rozwija się prawidłowo, powtórz badanie po tygodniu. Przy zdrowym zarodku poziom HCG będzie rósł. Test krwi pomoże monitorować rozwój ciąży. Jest to świetne rozwiązanie dla kobiet, które doświadczyły poronień lub w przypadku, gdy w rodzinie występowały choroby genetyczne. Koszt testu waha się w granicach 20-40 zł i jest wykonywany w placówkach medycznych.

Laboratoryjny test moczu

Laboratoryjny test moczu również jest wiarygodny (ok. 99%), a wykonuje się go w gabinecie lekarskim na podstawie badania moczu. Wynik uzyskuje się po kilku godzinach. Test najlepiej przeprowadzić 10 dni po stosunku. Metoda ta jest tania (ok. 10-15 zł), jednak rzadko się ją stosuje. Laboratoryjny test moczu został wyparty przez domowe testy ciążowe.

Testy do użytku domowego

Ciążowe testy do użytku domowego mają najniższą wiarygodność, ale są łatwo dostępne i proste w użyciu. Kupisz je w aptekach oraz niektórych drogeriach za ok. 10-20 zł. Na rynku są dostępne trzy podstawowe rodzaje testów ciążowych do użytku domowego.

Wszystkie badania przeprowadza się na podstawie moczu.

Testy płytkowe – na początku należy oddać mocz do suchego pojemnika. Następnie za pomocą specjalnej sondy dołączonej do testu, nanosi się kroplę na oznaczoną płytkę testową.

Testy strumieniowe – oznaczoną końcówkę testu wkłada się pod poranny strumień moczu, tak, by cały się zmoczył. Wynik pojawia się po 5 minutach.

Testy paskowe – test zanurza się w moczu, który należy oddać do suchego, czystego pojemnika. Po kilku minutach pojawi się wynik. Dwie kreseczki na teście oznaczają ciążę, natomiast jedna jej brak.