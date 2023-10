Michał Wiśniewski pochwalił się swoim szczęściem. Lider zespołu "Ich Troje" podczas relacji na InstaStories zdradził płeć szóstego dziecka, które wkrótce pojawi się na świecie. Jakiś czas temu muzyk wyjawił, że jego rodzina znów się powiększy, a teraz wiemy już, czy razem z żoną czekają na narodziny syna czy córki. Michał Wiśniewski zwrócił się do internautów z prośbą o pomoc w wyborze imienia dla swojej pociechy! Syn czy córka? Michał Wiśniewski poznał płeć dziecka Na początku października okazało się, że Michał i Pola Wiśniewscy znów zostaną rodzicami. Lider zespołu "Ich Troje" i jego żona przekazali wówczas radosną nowinę za pośrednictwem mediów społecznościowych gdzie opublikowali zdjęcie testu ciążowego. Para nie zdradziła płci dziecka, ale fani zaczęli podejrzewać, że będzie to dziewczynka ponieważ w jednym z hasztagów pojawiło się imię Cloè... Czy internauci mieli rację? Teraz Michał Wiśniewski rozwiał wątpliwości w tej sprawie! Michał Wiśniewski podczas relacji na InstaStories zdradził, że poznał już płeć maleństwa i okazuje się, że Pola Wiśniewska już wkrótce urodzi... syna! Zobacz także: Michał Wiśniewski komentuje romans Cichopek i Kurzajewskiego: "Ogłosili coś, co..." Michał Wiśniewski zdradził płeć szóstego dziecka i poprosił fanów o pomoc. Muzyk zastanawia się bowiem nad imieniem dla syna i zwrócił się do internautów żeby napisali mu swoje propozycje imion. 0 Imię na C byle nie Czesław- napisał Michał Wiśniewski. Zobacz także: Pola Wiśniewska źle się czuje w szóstej ciąży: "Dobrze nie jest". Co się stało? Zobacz także: Pola Wiśniewska opublikowała wzruszający filmik. Fani nie mogą się napatrzeć na jej ciążowy brzuszek Przypominamy, że ostatnio żona muzyka...