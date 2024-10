Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" ostatnio oficjalnie potwierdziła, że spodziewa się trzeciego dziecka, a teraz odważnie pozuje z ciążowym brzuszkiem, eksponując go w dopasowanej różowej sukience. Fani uczestniczki randkowego hitu Telewizji Polskiej już od jakiegoś czasu spodziewali się, że rodzina Borysewiczów ponownie się powiększy, a ogromne emocje wzbudził tajemniczy wpis Małgorzaty, w którym dziękowała za wsparcie i gratulacje. Teraz już wiadomo, że Małgorzata Borysewicz faktycznie spodziewa się dziecka. Ten kadr ujawnia, że to już zaawansowana ciąża...

Małgorzata Borysewicz z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się ciążowym brzuszkiem. Ten kadr mnie wzruszył

Małgorzata i Paweł poznali się w 4. edycji "Rolnik szuka żony" i szybko okazało się, że między nimi zaiskrzyło, a uczestnik, który do tej pory pracował za granicą zdecydował się wrócić do Polski i stworzyli parę, udowadniając, że w randkowym hicie TVP faktycznie można znaleźć miłość. W 2018 roku stanęli przed ołtarzem i jakiś czas później na świecie pojawił się ich pierwszy syn Rysio. Kiedy chłopiec miał niecałe dwa lata urodziła się Blanka, a teraz szczęśliwi rodzice czekają na kolejną pociechę. Małgorzata Borysewicz z "Rolnika" zna już płeć dziecka i nie ukrywa, że bliscy otaczają ją szczególną opieką. Do tej pory rolniczka nie pokazywała zdjęć, na których eksponowała ciążowy brzuszek, ale teraz postanowiła to zmienić i pozując w dopasowanej, dzianinowej sukience przyznała, że mimo ciąży nadal bardzo wcześnie wstaje:

Nawyk wczesnego wstawania jest trudny do eliminacji - przyznała Małgorzata Borysewicz i dodała: Kto rano wstaje, ten robi śniadanie

Instagram @rolnikwszpilkach

Borysewicz jakiś czas temu przyznała, że jest szczęśliwa, ale dodała też: "po prostu trochę się boję… ale gorąco wierzę w to, że będzie cudownie". Przy tak dużym wparciu bliskich z pewnością okres ciąży minie błyskawicznie i już niebawem na rodzinnych zdjęciach będą pozowali w piątkę. Blanka i Rysio też bardzo cieszą się, że będą mieli rodzeństwo i nowego kompana do wspólnych zabaw.

Cieszą się. Blania chce siostrę, a Rysio brata. Znają już płeć, przytulają mnie i czasem po mnie skaczą. To rozczulające, bo jak rodziła się Blania, to Rysio miał rok i siedem miesięcy napisała Małgosia Borysewicz na Instastory

Instagram @rolnikwszpilkach

Najnowsze zdjęcie Małgorzaty Borysewicz z ciążowym brzuszkiem mnie rozczuliło! Była uczestniczka hitu Telewizyjnej Jedynki wygląda pięknie w ciąży.

Oglądaliście czwartą edycję "Rolnik szuka żony" z udziałem Małgorzaty i śledzicie teraz jej losy za pośrednictwem mediów społecznościowych? My już czekamy na kolejne ciążowe kadry rolniczki. Kto wie, być może wkrótce zdradzi płeć dziecka, które za jakiś czas pojawi się na świecie.

