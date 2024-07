Pary starające się o dziecko szukają różnych sposobów na to, żeby w końcu się udało. Jednym z nich jest uprawianie seksu w określonych pozycjach. Najlepsza pozycja do zajścia w ciążę to taka, która umożliwia głęboką penetrację. W zależności od budowy anatomicznej obojga partnerów pozycja ta może być nieco inna.

Pozycja podczas seksu, a prawdopodobieństwo zajścia w ciążę

Żeby zapewnić sobie sukces podczas prób zajścia w ciążę, przede wszystkim partnerzy powinni czerpać z seksu przyjemność. Kiedy pobudzenie seksualne jest duże, wytrysk u mężczyzny jest silniejszy, a plemniki szybciej mogą dotrzeć do komórki jajowej. Poza tym im przyjemniejszy jest seks, tym częściej partnerzy chcą go uprawiać, zwiększają w ten sposób szansę na poczęcie dziecka. Z tego względu nawet pozycje, które zaleca się jako najlepsze do zajścia w ciążę, nie pomogą, jeżeli nie będą odpowiednio stymulujące dla obojga partnerów.

Najlepsza pozycja do zajścia w ciążę – trochę techniki

Pod względem anatomicznym pozycja, która ułatwi zajście w ciążę, powinna umożliwiać jak najgłębszą penetrację pochwy. Partnerzy powinni przy tym być ułożeni tak, aby sperma spływała do pochwy w kierunku szyjki macicy i komórki jajowej i pozostawała tam w jak największej ilości przez dłuższy czas. Z tego względu za optymalne uznaje się pozycje, w których kobieta leży na plecach, najlepiej jeśli ma przy tym lekko uniesioną miednicę. Najbardziej znaną pozycją tego typu jest pozycja klasyczna, inaczej misjonarska. Partnerzy mogą jednak modyfikować ją tak, żeby dostarczała im jak największej przyjemności, a przy tym umożliwiała jak najpełniejszą penetrację.

Pozycja klasyczna pomaga zajść w ciążę

W tej pozycji partnerka leży na plecach i obejmuje nogami partnera, który oparty na rękach leży przodem do niej. Kobieta może podłożyć sobie pod biodra poduszkę. Po stosunku zakończonym ejakulacją może ona unieść nieco wyżej miednicę, np. tak jak do zrobienia świecy, żeby sperma mogła spłynąć w kierunku szyjki macicy.

Pozycja klasyczna z nogami na ramionach

Pozycję klasyczną można też zmodyfikować tak, żeby była jeszcze bardziej skuteczna podczas prób zajścia w ciążę. Kobieta może np. unieść nogi i położyć je na ramionach partnera. Seks w tej pozycji sprawi, że nasienie łatwiej będzie mogło dostać się do macicy, a stamtąd do jajowodu i komórki jajowej.

Pozycja klasyczna z kolanami przyciągniętymi do klatki piersiowej

W tej pozycji kobieta, leżąc na plecach, powinna przyciągnąć do klatki piersiowej nogi zgięte w kolanach. W takim ułożeniu penetracja pochwy będzie najbardziej intensywna, co zwiększy prawdopodobieństwo zapłodnienia.

Najlepsza pozycja do zajścia w ciążę przy tyłozgięciu – pozycja kolanowo-łokciowa

Z tyłozgięciem macicy mamy do czynienia wtedy, gdy jej trzon ułożony jest do tyłu, podczas gdy szyjka macicy skierowana jest do przodu. Taka budowa anatomiczna macicy nie utrudnia zajścia w ciążę, może jednak sprawiać, że trudniej jest znaleźć pozycję, w której seks będzie dla kobiety przyjemny. Pozycją, która sprawdza się w przypadku kobiet z tyłozgięciem macicy, jest pozycja kolanowo-łokciowa. Polega ona na tym, że kobieta klęczy podparta na łokciach, a mężczyzna znajduje się za nią i klęczy między jej nogami. Taka pozycja sprzyja zapłodnieniu, ponieważ po wytrysku nasienie spływa w dół, w kierunku szyjki macicy.