Karolina Gilon pod koniec sierpnia ogłosiła radosną nowinę. Prezenterka podzieliła się ze swoimi fanami informacją o ciąży, która była już zaawansowana. Gwiazda Polsatu i jej partner Mateusz Świerczyński, już niedługo zostaną rodzicami.

Karolina Gilon zaledwie parę tygodni temu poinformowała fanów, że znika z mediów społecznościowych. Nieobecność prezenterki nie trwała długo. Prezenterka dosyć szybko wróciła na Instagram, aby poinformować fanów o radosnej nowinie.

Do porodu nie zostało wiele czasu, ale pomimo to przyszli rodzice postanowili wspólnie wykorzystać chwile we dwoje. Karolina i Mateusz wybrali się na wspólne wakacje, aby odpocząć i zaczerpnąć promieni słonecznych. Tym razem na profilu instagramowym przyszłej mamy pojawiły się kadry z sesji ciążowej, którą w czasie pobytu w Grecji wykonał przyszły tata maleństwa, które Gilon nosi pod sercem.

Pierwsza sesja w ciąży i to kochającym okiem ojca dziecka, które noszę. Zdjęcia pokazują to jak mnie widzi Mati i to jak ja się przy nim czuję... a czuje się kochana, akceptowana i wciąż sexi, mimo że rośnie mi nie tylko brzuch ;) związek to nie tylko bycie razem...ale to też partnerstwo, wsparcie, team work i uczucie, które...no właśnie? Jak myślicie? Przekłada się na to jak widzi nas druga osoba? Co jest dla Was najważniejsze w relacji? Piszcie w komentarzach

- napisała we wpisie Gilon.