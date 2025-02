Agnieszka preszła ogromną metamorfozę w "Kanapowczyniach" i całkowicie odmieniła swój styl życia. Uczestniczce show udało się potrzymać zdrowe nawyki żywieniowe do dziś. Teraz 35-latka cieszy się nie tylko zdrowym i aktywnym stylem życia, ale i świetnym samopoczuciem. Już niedługo na świecie pojawi się również jej pociecha! Agnieszka właśnie pochwaliła się ciążowymi krągłościami w mediach społecznościowych.

Agnieszka Barton, uczestniczka programu TTV "Kanapowczynie", ogłosiła kilka dni temu, że spodziewa się dziecka. Po ponad siedmiu latach starań i procedurze in vitro jej marzenie o macierzyństwie wreszcie się spełnia. W mediach społecznościowych Agnieszka z "Kanapowczyń" podzieliła się wzruszającym nagraniem, na którym informuje swojego męża o ciąży. Teraz uczestniczka show TTV postanowiła pokazać swój ciążowy brzuszek i zdradziła, że jest już w 12 tygodniu ciąży.

12 TYGODNI ZA NAMI. Jak ten czas od informacji o ciąży szybko biegnie, to już powoli końcówka 1. TRYMESTRU - Mała szpileczka rośnie, a ja z każdym dniem czuję coraz więcej emocji – od ekscytacji po wzruszenie. To piękna, ale i wyjątkowa podróż, którą przeżywam z radością i odrobiną niepewności, ale myślę, że po takich turbulencjach to normalne.

– napisała Agnieszka.