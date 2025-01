Gdy Paulina Holtz trafiła na plan „Klanu”, byłą jeszcze uczennicą szkoły średniej. Aktorka przygotowywała się wówczas do egzaminu maturalnego. Aż trudno uwierzyć, że dzisiaj serialowa Agnieszka Lubicz ma już 48 lat. Choć widzowie kojarzą ją przede wszystkim z roli w telenoweli, Holtz znalazła się w obsadzie również takich produkcji jak „Ile waży koń trojański?”, „Nic na siłę”, „Jak to się robi z dziewczynami” czy „Wrobiony”. Artystka od lat żyje w nieformalnym związku z operatorem filmowym, Michałem Nowakowskim. Para doczekała się dwóch córek. Holtz na koniec stycznia opublikowała zdjęcie z ciążowym brzuszkiem i przekazała ważną wiadomość o swoim dziecku.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Paulina Holtz przypomniała o wyjątkowej okazji. Starsza córka aktorki właśnie skończyła 18 lat. W związku z tym serialowa Agnieszka Lubicz z „Klanu” opublikowała zdjęcie ciążowe sprzed prawie dwóch dekad. Do pięknej fotografii dodała pełen czułości wpis z życzeniami dla swojej dorosłej już pociechy.

18 lat temu….o tej porze dotarliśmy do szpitala, a 4 godziny później moja Pierwsza Córka przyszła na świat, a ja stałam się Mamą. Dziś narodzi się nowy Dorosły Człowiek, chociaż bardzo trudno mi w to uwierzyć, bo przecież minęła tylko chwila… Miej wspaniałe, dobre, piękne życie, Skarbie, i pamiętaj, że chociaż wszystko wolno, to nie wszystko warto. Kocham Cię!

– napisała na Instagramie.