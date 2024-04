Marcin Hakiel i jego partnerka wiedzą jak zaskoczyć internautów. W minione święta ukochana tancerza opublikowała wymowne zdjęcie z testem ciążowym, a później zaczęła się tłumaczyć. Zdjęcie z testem i oświadczenie Dominiki trafiło do sieci, a Hakiel udostępnił je w swojej relacji. Były mąż Katarzyny Cichopek i jego nowa partnerka wkrótce zostaną rodzicami?

Partnerka Marcina Hakiela pozuje z testem ciążowym

Marcin Hakiel ma swoje pięć minut. Chociaż po rozstaniu z Katarzyną Cichopek przeżywał bardzo trudne chwile, to dziś odnalazł swoje szczęście. Tancerz nie tylko wrócił do "Tańca z Gwiazdami", a widzowie pokochali jego duet z Dagmarą Kaźmierską, to od kilku miesięcy jest zakochany w Dominice. Ostatnio pojawiły się nawet pytania, czy Marcin Hakiel i jego partnerka zaręczyli się? Zakochani chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia, ale w minione święta zaskoczyli wszystkich!

Ukochana Marcina Hakiela opublikowała zdjęcie, na którym pozuje z testem ciążowym! Czy to oznacza, że para wkrótce zostanie rodzicami? Ukochana tancerza szybko zaczęła się tłumaczyć. Podczas relacji na InstaStories wyznała, że większość internautów od razu wiedziała, jaka jest prawda...

Dobra, większość od razu wiedziała, że dziś 1 kwietnia. Zdjęcie było prima aprilisowe napisała Dominika.

Daliście się nabrać, czy spodziewaliście się, że Dominika i Marcin Hakiel tylko wkręcają swoich fanów? Myślicie, że wkrótce zakochani naprawdę zdecydują się na ślub i założenie rodziny? My mocno trzymamy za nich kciuki!

