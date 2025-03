Piotr Zieliński i Laura Zielińska spodziewają się drugiego dziecka. Piękne wieści ogłosili na Instagramie. Żona piłkarza pozuje z ciążowym brzuszkiem.

Piotr Zieliński zostanie ojcem

Piotr Zieliński i Laura Zielińska znowu zostaną rodzicami. Radosną nowiną podzielili się na Instagramie. Przyszła mama po raz pierwszy pokazała ciążowy brzuszek, uchwycony na przepięknej sesji zdjęciowej.

Być kobietą - napisała Laura Zielińska.

I podzieliła się wzruszającym zdjęciem, na którym trzyma się za brzuszek. Piotr Zieliński i jego żona nie zdradzili jednak czy spodziewają się chłopca czy dziewczynki. Ich rodzinka znowu się powiększy. Para już ma jednego synka, któremu dali na imię Maksymilian. W sieci sypią się gratulacje. Skomentowała nawet Marina Łuczenko, które nie tak dawno w też przywitała na świecie swoją wymarzoną córeczkę.

Gratulacje

Piękny widok

Jak pięknie, klasa

Historia miłości Piotra i Laury Zielińskich

Piotr Zieliński to jeden z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy, ale jego życie poza boiskiem jest równie interesujące, co jego sportowa kariera. Jego wieloletnia miłość do Laury Zielińskiej, obecnie jego żony, to historia rodem z romantycznego filmu. Para poznała się w Ząbkowicach Śląskich, gdzie dorastali, a ich uczucie z każdym rokiem stawało się coraz silniejsze.

Piotr i Laura znają się od dzieciństwa. Dorastali w tym samym mieście – Ząbkowicach Śląskich – i to właśnie tam zaczęła się ich historia. Ich drogi połączyły się na dobre, gdy byli nastolatkami. Laura, z wykształcenia analityk medyczny, od zawsze wspierała Piotra w jego sportowych ambicjach, kibicując mu na każdym etapie kariery.

Miłość Piotra i Laury przetrwała lata i rozłąki związane z piłkarską karierą Zielińskiego. Para oficjalnie zaręczyła się w Suwałkach, co było dla nich wyjątkowym momentem. Piłkarz w romantycznej scenerii poprosił Laurę o rękę, a ona bez wahania powiedziała „tak”. Piękny moment miał miejsce po wakacjach na Seszelach. Kiedy wrócili do Polski piłkarz oświadczył się ukochanej dokładnie w dniu jej urodzin:

Najcudowniejsze urodziny w moim życiu

Po zaręczynach przyszedł czas na ślub. Ceremonia odbyła się w rodzinnych Ząbkowicach Śląskich i była prawdziwą bajką. Na uroczystości pojawiła się rodzina, przyjaciele i najbliżsi znajomi pary. Wkrótce po ślubie Laura i Piotr zamieszkali we Włoszech, gdzie piłkarz gra dla SSC Napoli. Życie we Włoszech przyniosło im wiele radości. Para uwielbia spędzać czas razem, podróżować i odkrywać uroki włoskiej kultury. Laura nie tylko wspiera męża w karierze, ale także realizuje swoje pasje.

W 2022 roku ich miłość została przypieczętowana narodzinami syna – Maksymiliana. To wydarzenie było dla nich jednym z najważniejszych w życiu. Piotr, mimo napiętego grafiku meczowego, stara się spędzać jak najwięcej czasu z rodziną i aktywnie uczestniczyć w wychowaniu syna. Teraz na świecie pojawi się ich drugie maleństwo!

Kim jest Laura Zielińska, żona Piotra Zielińskiego?

Laura Zielińska nie jest typową „WAG” (żoną piłkarza). Jest wykształconą analityczką medyczną i osobą, która unika medialnego rozgłosu. Choć to Piotr jest bardziej rozpoznawalną postacią, Laura odgrywa kluczową rolę w jego życiu, będąc jego największym wsparciem. Ich historia to dowód na to, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać wszelkie przeciwności losu. Od rodzinnych Ząbkowic Śląskich, przez romantyczne zaręczyny, bajkowy ślub, aż po wspólne życie we włoskim Neapolu – Piotr i Laura Zielińscy udowadniają, że prawdziwe uczucie nie zna granic. A teraz ich rodzina po raz drugi się powiększy. Gratulujemy!

