W ostatnim czasie kilka popularnych gwiazd polskiego show biznesu ogłosiło, że spodziewa się dziecka. W tym gronie jest między innymi uwielbiana prowadząca "Hotel Paradise", Klaudia El Dursi, znana piosenkarka Monika Brodka czy popularna aktorka, Olga Kalicka. I właśnie ostatnia z wymienionych gwiazd postanowiła w święta Bożego Narodzenia zaprezentować swoim fanom na Instagramie swoje ciążowe krągłości. Ciążowy brzuszek gwiazdy jest już dobrze widoczny, a internauci w komentarzach pod postem prześcigają się w komplementach, gratulacjach i życzeniach dla przyszłej mamy.

Olga Kalicka od najmłodszych lat jest związana ze sceną i telewizją, jednak największą popularność przyniosła jej rola Magdy w serialu "Rodzinka.pl". Na swoim koncie gwiazda ma również role w wielu innych znanych polskich produkcjach. Aktorka udowodniła także, że świetnie radzi sobie również z tańcem, bo przypomnijmy, że razem z Rafałem Maserakiem dotarła do finału 6. edycji "Tańca z gwiazdami".

Z kolei o swoim życiu prywatnym Olga Kalicka nie opowiada zbyt wiele i dzieli się jedynie najważniejszymi momentami. Przypomnijmy, że w 2019 roku aktorka po raz pierwszy została mamą. Gwiazda urodziła syna, który otrzymał imię Aleks. Chłopiec jest owocem miłości aktorki z Cezarym Nowakiem. Jak jednak wiadomo, związek tej dwójki nie przetrwał próby czasu i para rozstała się w 2021 roku.

Obecnie gwiazda jest w związku z nowym partnerem, którego tożsamości nie ujawnia. Niedawno jednak Olga Kalicka pochwaliła się radosną nowiną, że spodziewa się drugiego dziecka. Teraz przy okazji świąt Bożego Narodzenia postanowiła pokazać swoim fanom zdjęcia, na których zaprezentowała swoje ciążowe krągłości.

Nie mam z tych świąt właściwie żadnego zdjęcia… a wiecie, co to oznacza? Że to były piękne święta. Bez telefonu, bez social mediów, tu i teraz. Dużo odpoczynku i dużo uśmiechów

- napisała pod swoimi nowymi zdjęciami Olga Kalicka