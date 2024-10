Julia Wieniawa właśnie podzieliła się wspaniałą wiadomością. Jej fani z pewnością będą zachwyceni tym, jak prezentuje się z ciążowymi krągłościami. Czy to oznacza, że jej rodzina niebawem się powiększy? Sprawdźcie, o co chodzi!

Radosne wieści u Julii Wieniawy. Tylko spójrzcie na ten ciążowy brzuszek

Szerokie grono wielbicieli Julii Wieniawy kibicowało jej związkowi z Nikodemem Rozbickim, który jednak rozpadł się ostatecznie w czerwcu tego roku. Teraz każde z tej dwójki układa sobie życie osobno, co jednak nie oznacza, że w ich codzienności brakuje nowości i sukcesów - ostatnio Nikodem Rozbicki był nominowany do Telekamery, a Julia Wieniawa pokusiła się przekazanie równie intrygujących wieści!

Fani Julii Wieniawy na chwilę wstrzymali oddech! Gwiazda udostępniła na InstaStories wymowny kadr, na którym widać, jak pozuje z ... ciążowym brzuszkiem. Szybko jednak wyjaśniła, że chodzi jedynie o rolę w nowej produkcji, która już na początku przyszłego roku trafi do kin. Czy jej fani będą niepocieszeni? Tego nie wiadomo, ale po opisie Julii Wieniawy film wygląda naprawdę zachęcająco:

Cieszę się, że mogę być częścią tej historii, bo wydaje mi się, że zrobiliśmy coś ważnego i ten film niesie ze sobą coś więcej niż tylko dobrą zabawę. Do zobaczenia w kinach - przekazała Julia Wieniawa.

Instagram @juliawieniawa

Julia Wieniawa szczerze o byciu mamą. Jest gotowa na tę rolę?

Choć w filmowej rzeczywistości Julia Wieniawa jest w ciąży, prywatnie nie planuje jeszcze takich kroków. Warto przypomnieć, że jakiś czas temu Wieniawa potwierdziła rozstanie z Nikodemem Rozbickim, z którym była w długoletnim związku. A jak aktorka zapatruje się rolę w nowym filmie?

Super! Na razie się przyzwyczajam do mojego nowego brzuszka. Jest to moja pierwsza rola kobiety ciężarnej. Jeszcze scena po porodzie. Także jest ciekawie - mówiła kilka miesięcy temu Wieniawa w rozmowie z ''Super Expressem''.

Jak przyznała Julia Wieniawa, nie czuje się jeszcze gotowa na to, by zostać mamą. Nic dziwnego: artystka rozwija obecnie wiele projektów, a ostatnio spełniła nawet swoje marzenie, by pójść w pokazie L'oreal Paris w stolicy Francji!

Ja mam tutaj pępuszek nawet. Nie będę się rozbierać, żeby wam pokazywać, ale jest bardzo realistyczny ten brzuch i się śmieje, żeby mi się za wcześnie nie spodobał taki brzuszek... bo chyba jeszcze nie jest czas - dodała wówczas aktorka.

Wygląda na to, że póki co głowę Julii Wieniawy zaprzątają przede wszystkim obowiązki zawodowe i nowe projekty. Gwiazda wydała też niedawno nowy singiel, który już skradł serca polskich odbiorców - widać więc, że realizuje się na wielu polach związanych ze sztuką i rozrywką. Planujecie obejrzeć nowy film z jej udziałem?

